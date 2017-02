Hæveautomat med indbygget terapi

Museet for Samtidskunst på Stændertorvet 3D er klar med en udstilling om et emne, de fleste af os har tankerne dagligt: Penge. Med udstillingen 'Show Me the Money!' viser museet en stribe værker af danske og internationale samtidskunstnere, der med tankevækkende installationer og manipulerede genstande kaster nyt lys over forbrug, pengenes magt og globale økonomier.