Håndbold-håndværkeren Lisbeth Klarskov fortæller om sit samliv med klubben i 40 år

Roskilde Avis - 16. maj 2017 kl. 00:29 Af Torben Kristensen

- Jo, du må godt kalde mig en håndbold-håndværker, for jeg kender både spillet og det sammenhold, der får en klub som vores til at fungere.

Sådan fortæller den nu 62-årige Lisbeth Klarskov, der har været med i alle årene, mens Roskilde Håndbold har eksisteret. Hun er nærmest blevet en 'håndbold-mor' for de tusinder af børn unge, som hun har været med til at træne og føle sig hjemme i klubben.

- Ingen tvivl om, at den fusion har været en rigtig god idé. Før brugte man jo tid og kræfter på indbyrdes konkurrence. Nu kan vi få mere ud af vore ressourcer, både når det gælder, baner, trænere og ledere.

Selv har hun både været aktiv spiller, leder og træner gennem mange år og bruger stadig 50-60 timer om ugen for klubben ved siden af sit job som lærer på Østervangsskolen.

Fire generationer.

Lisbeth Klarskov er et rigtigt godt eksempel på, hvordan håndbolden i Roskilde ofte går i arv indenfor familierne, der hyger sig sammen om spillet med harpiks på bolden.

- Min mor og far mødtes til håndbold. Hun var spiller og han var træner, dengang de spillede i militærets gamle gymnastiksal på Kildegården. Som lille pige han jeg oppe i ribberne for at følge med.

Lisbeth har dog aldrig fundet ud af, om hun blev undfanget i klubben, eller det bare var i nærheden.

I dag træner hun flere hold alene eller sammen med sin egen datter Karina, mens flere af børnebørnene ligeledes spiller i klubben.

Efter sin studentereksamen fra Katedralskolen kom Lisbeth Klarskov på Holbæk Seminarium og blev som ung lærer ansat på Østervangsskolen, hvor hun nu har 40 års jubilæum til august.

Forpligtende fællesskab

- Hvis jeg en dag er i dårligt humør, går jeg bare ned i Roskilde-hallen. Når jeg ser de mange glade børn og unge her, bliver jeg glad igen, fortæller Lisbeth Klarskov.

- Vi er et forpligtende fællesskab, hvor man selv får gode oplevelser, hvis man vil yde noget. Det gælder for alle aldre, og ligegyldigt hvilket niveau man er på.

- Klubben spiller en meget vigtig social rolle for de aktive og andre. Vi vil gerne have topresultater, men har også et fint tilbud til alle de øvrige spillere.

- Jeg bliver glad, når de har en god oplevelse i klubben. Det er godt for dem at komme her og bevæge sig, fremfor at sidde stille og se på en skærm.

Klubhuset på Kildegården er også et samlingspunkt. Her er der åbent hus hver tirsdag, så børnene kan komme lige fra skole, før de skal videre og træne i hallen.

Hvert år har klubben store ture i julen og påsken, og sidste gang vr ikke færre end 236 med til Grundfos-byen Bjerringbro.

- Den slags oplevelser er også med til at give sammenhold, forklarer Lisbeth Klarskov.

Solid opbygning

Roskildes bedste håndboldhold både for damer og herrer ligger i dag et stykke fra toppen i dansk håndbold.

- Men vi satster på en langsom og solid opbygning - også når det gælder om at få økonomisk støtte fra byen, som i dag er nødvendig, hvis man skal gøre sig gældende helt fremme.

Lisbeth Klarskov husker stadig tiden i 1980'erne, da holdet med stjerner som Lars Jørgensen, Erik Veje og Jan Paulsen var med i den absolutte top.

Men pengene kunne ikke følge med, så det endte med betalingsstandsning og degradering til 3. division.

- Derfor er det bedre at bygge langsomt og sikkert op. Så organisation og økonomi kan følge med. forklarer hun.

Stjerner vil videre

Så Roskilde Håndbold må indtil videre finde sig i, at dens allerstørste talenter tager videre til andre klubber for at prøve, hvor langt de kan nå.

Blandt de kendte landsholdsspillere, der har været i klubben, er Morten Olsen, som vandt OL-guld i Rio sidste sommer.

Samt den mangeårige landsholdsspiller, Kristina 'Mulle' Kristiansen og det nye håb i målet Althea Reinhard, der brød igennem ved det seneste EM.

- Sådan er vilkårene, men hvis vi bare kan byde dem lidt bedre muligheder her, bliver de dygtige unge måske længere i Roskilde, der så kan skabe bedre resultater, mener Lisbeth Klarskov.

Da vi er færdig med interviewet kommer en lille gut forbi og hilser, og hun svarer: - Hej Daniel.

- Ja, jeg kender navnene på alle medlemmer i klubben. Det lærte jeg af min gamle chef, skoleinspektør Mark Jensen på Østervangsskolen, som kendte hver eneste af sine elever.

40 år med klubben

17. maj 2017 er det 40 år siden, at Roskilde Håndbold blev oprettet som en fusion mellem de tidligere konkurrenter RH33 og Acta.

Den daværende formand Bent Preisler tog initiativet til fusionen.

Roskilde Håndbold har nu over 700 medlemmer, hvoraf de 200 er under 9 år, og oplevede en fremgang på 80 i 2016.

Roskilde Håndbold er blevet kåret til årets klub øst for Storebælt.

Flere af klubbens ungdomshold er blandt landets allerbedste.