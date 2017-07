H.P Nielsen fylder 75 år: Grundlægger af stor handelsby

Dengang i 1980'erne var forbilledet for Lise Nørgaards Korsbæk i Matador ved at blive truet af nye indkøbscentre rundt omkring. Men sammen med andre fremsynede forretningsfolk som direktør Vagn Thorsted i Schou-Epa, Erik 'Fona' Hansen og Ness Borello fra RK fik han startet denne forening for byens butikker.

Opskriften var gennem udbredt service i forretningerne og en fælles markedsføring at gøre Roskilde til et stærkt handelscentrum. Det lykkedes i høj grad, hvilket senest blev bekræftet i en stor undersøgelse fra 2016.

Han har altid interesseret sig for hele Roskildes udvikling og var for et par år siden med til at sørge for den kunstneriske og historiske udsmykning i Snæversti ved siden af sin gamle forretning Inspiration.