Guldet blev bag ruden

Natten til onsdag forsøgte to mænd at bryde ind hos guldsmeden Anytime i Algade ved at banke en stor sten mod en af butikkens ruder. Det lykkedes ikke for dem, da alarmen gik. Et vidne har set de to mænd i aktion. Beskrivelsen af dem er, at de begge var mellem 25-30 år, indvandrer. Begge var også klædt i mørke jakker og blå jeans. De forsvandt fra stedet i retning mod Stændertorvet. Indbrudsforsøget fandt sted klokken 1.20.