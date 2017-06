Se billedserie Jens Kristensen og Marie Vedel fra spisestedet Grundsmag er på festivalen med boden Eat Horse Of Course, hvor de selvfølgelig serverer hestekød.

Grundsmag-bod på festival: Spis en hest

Roskilde Avis - 27. juni 2017 kl. 00:15 Af Foto og tekst: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan få cowboytoast med hestebøf i festivalsboden Eat Horse Of Course, som Marie Vedel og Jens Kristensen åbner på dette års festival.

De to madglade sjæle møder man til dagligt i deres spisested Grundsmag, som de åbnede i starten af året, og som ligger i rundkørslen på Helligkorsvej.

Mandag startede de med at rykke hele deres køkken til festivalpladsen. Her vil de i den kommende uge servere en hest, der skal blive til 5.000 cowboytoasts, som nogle af de mange sultne musikgæster skal sætte tænderne i.

Foruden hestekød, er der også hjemmelavet estragonmajonæse, bløde løg og nybagt brød i toasten.

Boden er i den nye foodcourt ved Artzonen.

Sidste år stod de to i samme bod, men dengang var det Roskilde Dyrskue, der var ansvarlig. I år er de selv bagmændene.

Hestehit

- Det var et kæmpehit sidste år. Folk syntes det var sjovt at udfordre hinanden med at spise hest. Men det smagte også godt, siger Marie Vedel.

Jens Kristensen forklarer, at succesen var så stor, at der var kø foran boden hele tiden, og at de endte med at have totalt udsolgt.

Personalet i boden går hele hestevejen. De har alle uniform på, der består af dressurrytterudstyr og -tøj og en pisk. Boden er pyntet op med rossetter, sadler og andet hestekram.

De to forklarer, at de er et alternativt indspark til bæredygtighedsdebatten.

- Man behøver ikke at vælge mellem grønt eller kød, man kan bare vælge at spise hest, siger Marie Vedel.

I Danmark bliver 10.000 heste slagtet om året, men kun 1.000 bliver spist. Den ene promille af dem, kan man altså finde i hesteboden.

Begge glæder sig til at stå i boden og være med til at skubbe til udviklingen og bidrage til bæredygtighedsdebatten.

Omlægger til festival

Mette Vedel og Jens Kristensen har været med til at omlægge flere af boderne på festivalen til at gå den økologiske vej.

Sidste år skulle 75 procent i boden være økologisk, i år er delen oppe på 90 procent.

Omlægningen kan være svær, når man blot arbejder med mad som frivillig, har et interimistisk køkken og samtidig skal kunne servere hurtigt for tusindvis af folk.

Derfor har madeksperterne i Grundsmag haft flere festivalfolk på besøg, så de sammen kunne eksperimentere sig frem til den gode smag og mere økologi uden at prisen røg i vejret.

Det drejer sig om at skrue på nogle få knapper. For eksempel kan man blande økologiske grønsager med kød, ligesom de selv gør i deres cowboytoast.

Eller man kan skifte de økologiske pinjekerner til 500 kroner kiloet ud med solsikkekerner, når man laver pesto.

- Vi forsøger at inspirere med nye ideer, de bliver nogle gange brugt, andre gange udvikler de frivillige videre, siger Jens Kristensen og fortsætter:

- Det er vildt sjovt at arbejde med de frivillige og sætte nogle tanker i gang.

Det har de gjort ved omkring 15 boder ved dette års festival.

