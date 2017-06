Gode råd fra Roskilde-rådgiver i ny bog Få en bedre familie

- Jeg oplever, at dialogen i mange danske familier har trange kår. Samfundets udvikling gør, at det bliver sværere for os at mødes i et forpligtende og givende samvær. Ofte vil vi hellere forpligte os til nogle fysiske eller åndsfraværende relationer, så vi slipper for besværet med at tale sammen, siger Lone Carmel.