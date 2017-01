Glad for indflydelsen: Konservative i Roskilde vælger ny formand og satser på resultater i kommunen og regionen

Se billedserie Den afgående formand Keld Holm giver stafetten videre til Klaus Aare Bang.

Roskilde Avis - 25. januar 2017 kl. 08:41 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes Konservative er glade for at have så stor indflydelse både i kommunen og i Region Sjælland, fordi partiets valgte repræsentanter har formået at indgå i et forpligtende samarbejde, enten man er i mindretal eller i flertal. De 40 deltagere i generalforsamlingen tirsdag aften i Roskilde Idrætsparks lounge kunne hurtigt blive enige om det.

I Roskilde Byråd er der 'rødt flertal', men alligevel har den enlige konservative repræsentant - først Carsten Wichmann og siden Lars Lindskov - haft stor indflydelse på mange af beslutningerne.

I sin beretning fremhævede Lindskov flere konservative 'mærkesager', f.eks. en 50 meter bane i en ny svømmehal samt en sænkning af 'dæknings-afgifterne', som er en særlig lokal erhvervsskat.

Samarbejde på tværs

Partiets formand Keld Holm roste indsatsen i byrådet og forklarede, hvorfor De Konservative i Roskilde nu har lavet valgteknisk samarbejde med De Radikale og SF:

- Politisk er vi langt fra enige, men i det konkrete lokale arbejde i byrådet, har de tre partier været sammen om at sikre flertal for en række vigtige beslutninger, blandt andet den store renovering på Stændertorvet. Samtidig er det et signal om, at vi i byrådet ønsker et bredt samarbejde - fremfor 'blok-politik'.

Partiets leder i Sjællands Regionsråd Christian Wedell-Neergaard, der er formand for Sygehusudvalget, er til gengæld med i et borgerligt flertal sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, LA og Radikale.

Han talte om udfordringerne med at få økonomien til at hænge sammen, efter at det kommende hovedsygehus i Køge nu viser sig at blive langt dyrere end først antaget og var overbevist om, at den vedtagne sygehusplan fra 2010 må revideres i et mindre omfang:

- I længden går det ikke, at de mange mennesker, der bor i regionens to største byer Roskilde og Næstved, ikke kan blive behandlet for akutte skader på en lokal skadestue mente han.

Brian på Amalienborg

Roskildes konservative har siden sidste valg fået den nye erhvervsminister Brian Mikkelsen som kandidat, men han kunne ikke være med til generalforsamlingen, fordi han tirsdag var til middag på Amalienborg ved den islandske præsidents besøg.

Formand Keld Holm glædede sig over, at Roskilde nu har langt bedre mulighed for at blive hørt i Folketinget og regeringen. F.eks. når det gælder kystsikring ved Jyllinge og Roskilde havn, sikring af Vikingeskibsmuseet eller en sikker placering af atom-affaldet fra Risø.

Ny formand

Efter seks år som formand og næstformand havde Keld Holm besluttet ikke at genopstille.

I stedet valgtes den 54-årige Klaus Aare Bang, der bor i Jyllinge og arbejder som business unit manager. Han har været næstformand i vælgerforeningen siden 2015.

På generalforsamlingen udnævntes den tidligere formand for vælgerforeningen, Poul H. Jensen, til æresmedlem for sin mangeårige indsats for partiet, herunder 16 år som kommunalbestyrelsesmedlem i den tidligere Ramsø Kommune. Han var derefter formand for Roskilde Konservative Vælgerforening fra 2006 til 2013.

Fakta

Den ny- og genvalgte bestyrelse består af:

Formand, Klaus Aare Bang, Jyllinge

Næstformand, Jens Müller, Roskilde

Anne-Marie Kristensen, Jyllinge

Emma Skovgaard Jørgensen, Roskilde

Jesper Kejlhof, Roskilde

Jan Fischer, Roskilde

Frode Christensen Lund, Gadstrup

Ove Bo Larsen, Roskilde

Hans-Bo Hyldig, Svogerslev

Steen Bager, Viby