Genbrugstyve fra Viby

To mænd skal i Retten i Roskilde på tirsdag 24. januar, hvor de er anklaget for at have stjålet skrotmetal fra genbrugspladsen i Viby. I august og november 2015 skete der adskillige tyveri på pladsen. Nu er to mænd tiltalt for at stå bag dem. Den ene er dog kun tiltalt for at medvirke til et tyveri. Den anden, der er 44 år og fra Ringsted, er anklaget for i alt seks tyverier og et forsøg. Det var ved sidstnævnte han blev anholdt. Hver gang han havde været på tyvetogt på genbrugspladsen, forsvandt der for mellem 3.000 og 4.000 kroner skrotmetal.