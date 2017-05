Galla på Handelsgymnasiet

Det fineste festtøj var fundet frem, da 348 elever fra Handelsgymnasiet mødte frem til gallafest på Roskilde Handelsskole. Ankomsten på den røde løber var et tilløbsstykke, hvor familie og venner var mødt op for at få et glimt af de festklædte. Eleverne dimitterer fra gymnasiet i slutningen af juni, og gallafesten er med til at markere afslutningen på tre års gymnasietid.(Foto: Marie Louise Breinholm Thiim)