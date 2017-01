Patient at the physiotherapy doing physical exercises with Bowden cable

Fysioterapeut - en uddannelse med muligheder

Roskilde Avis - 19. januar 2017

95 procent færdiguddannede fysioterapeuter på UCSJ har job efter et år

På UCSJ kan man læse hele 11 uddannelser. En af dem er fysioterapeutuddannelsen, som er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3 et halvt år. Tal viser, at 95 procent af dem, der har læst uddannelsen på UCSJ, har job indenfor det første år.

På uddannelsen sidder man både på skolebænken og kommer ud i på et praktiksted.

På uddannelsen lærer man at kunne undersøge, træne og behandle patienter med smerter og dysfunktioner, og at kunne rådgive om forebyggelse, sundhed og trivsel.

De studerende lærer et håndværk samtidig med, at de fagligt og personligt udvikler sig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Uddannelsen

Uddannelsen er opdelt i syv semestre på omkring et halvt år.

Studieaktiviteterne i den teoretiske del af uddannelsen består af forelæsninger, teoretiske oplæg, og diskussioner. Her får man også lov til at afprøve teknikker, lave gruppe- og projektarbejde.

Studieaktiviteterne i den kliniske del af uddannelsen består især af undersøgelse og behandling af patienter. Det heler sluttes af med et bachelorprojekt.

Som studerende har man stor mulighed for at præge uddannelsen. Man kan også vælge at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Når man er uddannet fysioterapeut, skal man søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen for at få lov til at praktisere faget. Man har også gode muligheder for at få arbejde i udlandet.

Som færdiguddannet kan man specialisere sig ved at tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse.

Jobmuligheder

Fysioterapeuter har mulighed for at arbejde flere steder. På hospitaler arbejder de meget med patienter med akutte lidelser, rehabilitering efter funktionstab.

Hvis man vælger en privat praksis, behandler man her typisk kroniske og akutte lidelser i bevægeapparatet, og der arbejdes med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende initiativer.

Mange fysioterapeuter underviser på sundhedscentre, træningscentre, aftenskoler og som konsulenter med egen virksomhed.

Herudover arbejder fysioterapeuter i bedriftssundhedstjenesten, på skoler, i private virksomheder, idrætsorganisationer og idrætsklinikker, på institutioner for børn, ældre, psykisk handikappede og mentalt retarderede og som sagsbehandlere og behandlere i den kommunale sektor.