Se billedserie Butikschef Christian Gullemann (t.v) er glad for at hjælpe unge som Frederik Kristensen på vej. -Jeg er stolt over at kunne hjælpe, og vi vokser begge et stykke, siger han.

Frederik fik kampgejsten tilbage efter praktik i Jack & Jones

Roskilde Avis - 05. august 2017 kl. 00:14 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over et år siden var den dengang 21-årige Frederik Kristensen, ligesom så mange andre unge i tvivl om, hvilken levevej han skulle slå ind på.

I dag, efter have været i praktik i tøjbutikken Jack & Jones i Algade gennem otte måneder, er han ikke i tvivl om, at han skal være sælger.

I næste uge starter han på handelsskolen. Samtidig har han fået et fast deltidsjob i butikken, som er ledet af butikschef Christian Gullemann.

Da Frederik startede i praktik i Jack & Jones tilbage i december, skulle det i første omgang kun have været i fire uger.

Men både han og butikschefen kunne hurtig mærke, de havde ramt plet med praktikpladsen, og gennem kommunens projekt Next Work fik de forlænget praktikken til nu.

Fik lyst til at stå op igen

Før Frederik startede i praktikken var han frustreret over ikke at vide, hvad han ville.

Han havde aldrig rigtig syntes om skolebænken, og nu havde han også byttet om på nat og dag.

Det ændrede sig med det samme, da han startede i Jack & Jones.

- De tog godt imod mig fra første dag, gav mig ansvar og lod mig være en del af teamet. Jeg var en af dem med det samme, fortæller Frederik og fortsætter:

- Jeg blev glad for at stå op igen, fordi jeg glædede mig til at komme på arbejde.

Christian fortæller, at han en gang hørte en klog mand sige, at man skal lade mennesker gro før forretningen.

- Når de ansatte er glade, så går det nemlig også godt for butikken, da det smitter af, siger butikschefen.

Derfor er det personlige og sociale lige så vigtigt i Jack & Jones som det faglige.

- Jeg er glad for at kunne være med til at skabe et fundament for de unge, som de selv kan bygge videre på, forklarer butikschefen.

Det er anden gang, at Christian Gullemann har haft en praktikant gennem projekt Next Work.

Begge gange har været en succes.

