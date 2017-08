Se billedserie Efter 8 timer og 38 minutter krydser Frederik her målstregen og bliver europamester i Ironman.

Frederik er Europas bedste Ironman-amatør

Roskilde Avis - 20. august 2017

I juli kæmpede tri-atleten Frederik Andersen fra Gevninge sig til titlen som Ironman-europamester.

Efter fem års målrettet træning kom forløsningen, da han nåede i mål på tiden 8 timer og 38 minutter efter en distance på 3.800 meter svømning, 180 kilometer på cykel og 42 kilometer løb.

Med EM-titlen har Frederik Andersen også kvalificeret sig til VM på Hawaii 14. oktober.

Til VM igen

- Det er VM, der er min motivation. Det har det været siden 2012, og jeg har deltaget tre gange før ved at kvalificere mig i ironman-konkurrencer i Texas. Der er 35-40 grader varmt, og i sådan en varme lærer man virkelig sig selv at kende, fortæller han om den store udfordring udholdenhedssporten.

- Det handler om mere end træning og mad og drikke, når man begynder at have lidt ondt af sig selv undervejs. For mig er det er en stor motivation, at det er 100 procent op til mig selv at få en god placering, siger Frederik med et stort smil.

Hurtigste amatør

Ud over Frederiks nylige førsteplads i klassen for 25-29 årige ved EM, kom han også i mål som den hurtigste amatør i samtlige ironman-konkurrencens klasser. Han blev dermed nr. 19 i feltet blandt både amatører og professionelle.

De gode præstationer har han - bogstaveligt talt - opnået helt selv. Hans træner bor i Hjørring, og selvom Frederik er medlem af Roskilde Tri, træner han - som en ensom ulv - altid alene.

- Jeg træner 20-25 timer om ugen, det er nok. Der skal jo også være tid til mit job og familien, der består af min kæreste og vores datter.

- Vi har en aftale derhjemme om, at jeg skal være færdig med træningen kl. 18, for der skal vi spise og hygge os sammen. Jeg kan godt nå at træne en del timer lige efter arbejde - og resten må jeg træne om morgenen, inden jeg tager på arbejde.

Frisk og alene

Det kan godt blive nogle meget tidlige træningstimer. Alligevel er Frederik altid frisk, når han skal op og cykle, løbe eller svømme kl. 4.00.

- Træning er ikke en straf for mig. Jeg nyder det. Jeg træner bedst alene, for det er svært at finde nogle, der vil stå så tidligt op og træne så fokuseret som mig, erkender han.

- Det spændende ved min sport er, at vi dyster i tre discipliner og derfor kombinerer både styrke og kondition. Det er en lang og interessant proces at finde ud af, hvor meget kroppen kan tåle, og hvordan du bedst disponerer træningen, så den giver de bedste resultater.

Ekstra belønning

Frederiks langsigtede mål, at vinde VM, er inden for rækkevidde. Med sejren fra EM i Frankfurt, der anses for at have det højeste niveau uden for VM, er Frederik Andersen fra Gevninge klar til udfordringen.

Træningen kræver at han til hverdag lever sundt. Men vinder han, bliver verdensmesterskabet fejret med en uges fri adgang til fryseren, som til den tid forhåbentlig vil være fyldt med is i litervis, afslører han.

Fakta om Frederik

Opvokset i Roskilde

Arbejder fuld tid som service- og arbejdsmand hos tømrerfirmaet Søren Andersen i Roskilde, som er stiftet af hans far og nu drives af hans bror.

Uddannet sejlmager.

Blev nummer fem ved seneste VM i Ironman på Hawaii.

Deltager i VM igen 14. oktober.