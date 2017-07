Fredelig lørdag i Allehelgensgade: Fem roskildensere med mod moskeen

Et kraftigt politi-opbud var med til at sikre en fredelig afvikling af hele arrangementet imod sammenstød med eventuelle voldelige modstandere fra København eller andre steder.

Samtidig var formanden for moskeen, byrådsmedlem Tuncay Yilmaz (S) også på plads og sikrede sammen med andre lokale ledere, at ingen af deres unge overreagerede på det, der ellers kunne opfattes som en provokation.

- For os er det afgørende, at de også får lov til at sige deres mening i fred og ro. Sådan skal det være i demokratiet med både ytrings- og religionsfrihed, som vi er glade for at være en del af her i Roskilde, forklarede Tuncay Yilmaz.