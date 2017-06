Fransk hilsen til touren

I videoen medvirker også den tidligere professionelle cykelrytter Ole Ritter og den unge rytter Mads Pedersen fra Team Trek Segafredo. Sammen fortæller de i videoen om fordelene ved at lade Roskilde blive værtsby for en at starterne i cykelløbet Tour de France.

Videoen er et fremstød for Roskilde i Frankrig, og den er samtidig et forsøg på at påvirke det franske selskab bag cykelløbet, når de skal beslutte sig for værtsbyer til Tour de France i år 2020 eller i et af de efterfølgende år.