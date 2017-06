Se billedserie Frank Birkebæk foran den nye hovedindgang på Sankt Olai Plads med Bjørn Nørgaards skulptur ?Ragnarock?. Foto: Jens Wollesen

Franks flotte farvel: Angreb har gjort Birkebæk opsat på at vise museets nye udstillinger

Til 1. august skal Frank Birkebæk stoppe som chef efter at have udviklet Roskilde Museum til et stort regionalt formidlingscenter (ROMU). Det er sket gennem næsten 40 års arbejde, og nu er han optaget af at efterlade sit livsværk med flotte nye udstillinger.

Den sidste tid på museet er dog blevet langt sværere, end han havde drømt om. I slutningen af maj bragte Politiken nemlig et stort opsat og anonymt angreb om, at han nærmest skulle have hersket med et rædsels-regime i forhold til store dele af personalet.

- Jeg har jo ingen mulighed for at svare på det. Så det bedste, jeg nu kan gøre, er at arbejde for at sikre et farvel, hvor de planlagte udstillinger i det totalrenoverede museum bliver så gode og interessante som muligt.

Fuglekonger og lokalhistorie

Sammen med formidlingschef Annemette Birk Lund viser Frank Birkebæk stolt rundt i det store nye museum, der nu kommer til at stå tilbage som hans kulturelle arv til Roskilde.

I Sukkerhuset med den nye hovedindgang og restauranten ved Sankt Ols Stræde skal der være en gennemgang af Roskilde Bys historie med en etage til hver periode: Oldtid, middelalder og nyere tid. Ikke mindst storhedstiden som Nordens største by i den katolske middelalder bliver fremhævet.

I bygningen ud til Sankt Ols Gade, der hedder Liebes Gård er der en flot placering til de gamle fuglekongers historiske skiver, som Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab selv har fået restaureret.

Her findes også andre specialsamlinger, børnemuseum i stueetagen samt mange gamle malerier fra Roskilde, som museet hidtil ikke har haft plads til at vise frem.

Kunst og farver

Lokalerne er præget af kunst og farver fra ægteparret Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes.

Hun har koloreret etagerne med sine stærke farver, mens hans karakteristiske tegninger præger cafeens loft samt i dørene ved hovedindgangen.

Alt i alt giver det et kunstnerisk niveau, der samtidig understøtter de ganske høje ambitioner i de nye udstillinger.

Er jeg helt tosset

Den hårde kritik fra overvejende anonyme og tidligere medarbejdere har ramt Frank Birkebæk hårdt.

Som andre mennesker i den slags situationer har han måttet spørge sig selv:

Har jeg gjort noget galt. Er det mig, som er helt tosset, når jeg ikke kan genkende 'det dumme svin', der står om i avisen.

Undervejs har han været glad for at få offentlig opbakning fra mange kolleger i museums-verdenen, medarbejderne på Ragnarock i avisen den 8. juni samt ikke mindst fra museets bestyrelse.

De kritiske vurderinger af arbejdsmiljøet viser en chef, der ville skabe store resultater hurtigt og ikke altid lyttede til alle indvendinger. Det har til tider kunnet give en hård tone.

Men ellers var det nok aldrig lykkedes at skabe et stort nyt Roskilde Museum i byens centrum, rockmuseet Ragnarock på Musicon og et helt nyt Lejre Museum.

En stum og trist kritik

Roskilde Avis har desuden talt med flere medlemmer i museets bestyrelse, fra hver sin politiske fløj.

De er meget forbavsede over, at situationen skulle have været så slem, som nogle nu vil gøre det til, når de aldrig har hørt noget. Hvis det virkelig stod så galt til, burde medarbejdernes faglige organisationer have været på banen for længe siden, mener de.

Derfor kalder de angrebene på Birkebæk for en 'stum og trist kritik' mod en mand, der har udrettet utroligt meget for Roskilde, lige før han skal gå af.

