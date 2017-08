Send til din ven. X Artiklen: Frank Birkebæk headhuntet af kulturministeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frank Birkebæk headhuntet af kulturministeren

Roskilde Avis - 10. august 2017 kl. 10:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når forhenværende direktør for ROMU, Frank Birkebæk, har holdt sin afskedsreception i den kommende uge, bliver det næppe med udsigt til at nyde al sin ny-vundne pensionisttid i en skyggefuld hængekøje.

Frank Birkebæk er nemlig blevet udpeget til at sidde i den ene af kulturminister Mette Bocks to nye visionsgrupper på museumsområdet og går et aktivt efterår i møde.

- Jeg er meget beæret over, at kulturministeren har peget på mig til denne opgave, siger Frank Birkebæk. Og jeg ser frem til sammen med de andre medlemmer af visionsgrupperne at få lov til at omsætte mange års erfaring fra museumsverdenen til et afsæt for beslutningerne om museernes fremtid. Det er uhyre meningsfyldt.

I alt er fire personer blevet udpeget til de to visionsgrupper, der skal komme med konkrete debatoplæg til en konference, som kulturministeren planlægger at afholde for museumsfolk og politikere i begyndelsen af det nye år. Konferencen skal være afsæt for den kommende politiske debat om de statslige rammer for museernes virke.

Sammen med Frank Birkebæk sidder associeret partner hos Pluss, Lene Bak, i den ene visionsgruppe. Den anden visionsgruppe består af kommunikationsdirektør i Danish Crown, Astrid Gade Nielsen, og forfatter, rådgiver og foredragsholder Christian Nissen.