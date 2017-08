Se billedserie Foto: Oluf Høst

Send til din ven. X Artiklen: Fotos: 40 storke set ved Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotos: 40 storke set ved Roskilde

Roskilde Avis - 16. august 2017 kl. 13:16 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opdateret: Omkring 40 storke fløj tirsdag aften over Roskilde og slog sig ned på en mark mellem Gevninge og Gl. Lejre, hvor de rastede i længere tid. De nåede nærmest at invadere Gevninge, da de slog sig ned overalt.

Her kunne overraskede forbikørende og -gående få sig et noget usædvanligt syn, når man tænker på, at de blot var ved en mark i Danmark og ikke længere sydpå.

De mange storke kommer fra Sverige, og faktisk kan folk, der befinder sig i Roskilde og Lejre være så heldige at få flere at se. Da man regner med at omkring 200 storke har kurs mod Danmark.

De 71 af dem er ynglende svenske storke, der rejser mod de sydlige himmelstrøg. De andre 150 er unge storke, der er opvokset i et skånsk storkeprojekt.

De er lukket ud af den volierer, de er vokset op i.

Storkene øver vingerne, og man kan regne med, at de kommer godt omkring, og at man kommer til at se dem flere steder på Sjælland.

I de kommende dage kan man derfor sagtens være heldig, at se endnu flere storke rundt omkring i Roskilde og Lejre.

Storkeparret Ida og Emil i Gundsølille kommer også fra det svenske storkeprojekt.

Hvis du har billeder af storkene, må du meget gerne dele med dem på avisens Facebookside eller sende dem til:

anette.gundlach@sn.dk Se flere billeder på avisens Facebookside.