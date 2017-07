Fotogalleri dag 4: Festen fortsætter i smatten

Vi er her stadig midt i smatten, kunne temaet for dag 4 på Roskilde Festival være for dem, der var tilbage. Mange festivaldeltagere valgte nemlig at blive lørdag, selvom fredagens dagsregn havde sat sit præg på pladsen.

Frem kom gummistøvler og regntøj, og så kunne festen fortsætte til den lyse morgen. Man må da også konstatere, at investeringen i dræning sstystemet på pladsen virkelig har hjulpet. For selvom der var vådt og mudret mange steder, så var det langtfra så slemt som i 2007. Og det var bestemt til at holde ud, når blot regnen var stoppet. Se de mange billeder fra lørdag her.