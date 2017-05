Se billedserie Foto: Marie-Louise Baes

Fotogalleri: Tæt på naturen på Kristofferskolen

Roskilde Avis - 14. maj 2017 kl. 07:44 Af Anette Gundlach

Trillebøren kører i pendulfart fra bedene til den store bunke af jord blandet med hestemøg bag ved haven ved Kristofferskolen.

Eleverne fra 7. klasse læsser møget af og hælder det ud i de afgrænsede bede, de selv har gjort klar. De blander ingredienserne, så planter, de snart skal sætte ud eller så, kan vokse sig store og kraftige, forklarer et par drenge, der er i færd med de sidste stik med greben.

Bagefter skal de tegne planer over, hvad de gerne vil have i netop deres bed.

Nogle vil have gulerødder, morgenfruer og jordbær. Mens andre foretrækker løg og ærter. De fleste er dog enige om at ville have en stikling af stauden sødskærm eller stevia. De smager nemlig sødt og dejligt, når man gumler på en af de fine sprøde blade.

Heldigvis lover haveansvarlig og lærer Mette Klerke, at der er sødskærmsstiklinge til alle.

Mette Klerke startede i de små med at anlægge den store have for syv år siden.

Anledningen var, at deres nabo, multikunstneren Jytte Abildstrøm spurgte, om de ville være med til at lave et naturhus.

Da de slog til, tog hun selv det første spadestik og kom med en del af de spæde planter, der efterhånden har vokset sig store i nogle af de anlagte bede.

Fra kanten af bedet

Efterhånden har projektet vokset sig stort, og eleverne følger naturens gang fra de mindste klasser fra kanten af bedene.

I 5. klasse står botanik på skoleskemaet, og her kan eleverne igen gå ud til bedene, hvor de kan studere blomster på helt tæt hold.

I 6. klasse lærer eleverne på Kristofferskolen for eksempel om middelalderen, hvor munkene og nonnerne stod for deres klosterhave. Sådan en have har eleverne selv lige udenfor skoledøren.

De store 7. elever synes, det er dejligt at være med i projektet, og mærkeligt nok, er der ingen, er brokker sig højlydt over, at gødningen kommer fra heste.

- Det er økologisk, forklarer en af drengene.

Mange af dem har erfaring fra barndommens nyttehaver derhjemme, men langt de fleste lader i dag mor stå alene med rumpen i vejret og luge og hakke.

Alligevel er de begejstrede over at få lov til at bestemme, hvad de skal dyrke i den kommende tid, og hvad de kommer til at kokkerere af, når de skal høste i 8. klasse.

Knasende sprød

Som afslutning til denne uges to havelektioner, får eleverne lov til at lave jordskokkesalat af knolde, der har overlevet den kolde vinter.

De bliver skrubbet godt, før de sammen med æbler, bliver skåret i skiver. Drysset med friske vilde urter og dryppet med appelsin og olivenolie.

- Jeg elsker det, siger en af drengene, da han sætter tænderne i den knasende salat.

- Jeg har faktisk aldrig rigtig smagt en jordskok før, siger han undrende.

Flygtninge og ugens fortællinger

Haven er nu så godt integreret på skolen, at en flygtningeklasse fra Østervangsskolen får lov til at få deres eget bed at pusle i.

Hvis man har lyst til at kikke forbi, kan man komme til fortællinger i haven hver onsdag i maj mellem klokken 16 og 17.

Her optræder blandt andre Jytte Abildstrøm og Mette Klerke.