Se billedserie Thomas Roosen viser en pighvar frem, som han selv har fanget.

Send til din ven. X Artiklen: Fotogalleri: Jager fisk med harpun i bølgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotogalleri: Jager fisk med harpun i bølgerne

Roskilde Avis - 19. maj 2017 kl. 00:21 Af Anette GundlachFoto: Privat Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Roosen holder en pighvar frem, mens han går ind på land iført våddragt, harpun, maske og snorkel.

Fisken har han netop fanget, og om lidt ligger den på panden og syder.

- Jeg har aldrig spist så mange forskellige helt friske fisk, før jeg begyndte at fange dem selv, siger Thomas Roosen.

Han jager fisk under vandet. Nogle gange sniger han sig ind på dem og fanger dem med hænderne, andre gange spidder han dem med harpunen.

Snegle, muslinger, krabber og tang samler han ind i store mængder og spiser med den største fornøjelse sammen med familien, der bor i et kollektiv i Gundsølille.

Kurser om jagt og urter

Thomas Roosen elsker udendørslivet og går meget op i bæredygtighed.

Han har samlet interesserne i virksomheden elemento.dk, som han har sammen med undervandsjæger Rasmus Mortensen. Sidstnævnte holder godt nok pause fra kurserne i øjeblikket, da han er i Korea for at lære befolkningen, hvordan man ryger fisk og bager surdejsbrød.

- Han er med til at udbrede kendskabet til den nordiske mad, siger Thomas Roosen.

- De har et møgkedeligt brød på de kanter. Derfor er de vilde med nordisk brød og i det hele taget den europæiske kultur.

De to firma-indehavere mødte hinanden på et iværksætterkursus for tre år siden.

Hurtigt stod det klart, at de havde flere fælles interesser og derfor besluttede de sig for at starte virksomheden sammen.

I elemento.dk udbyder de indtil videre kurser i undervandsjagt og indsamling af urter.

Jagede med far

Tilbage i 80'erne var det Thomas Roosens far, der introducerede sønnen for undervandsjagt.

Sammen jagede de to under vandoverfladen, når de var på ferie i udlandet.

For seks år siden tog Thomas Roosen for alvor fat om harpunen og begyndte at undersøge, hvor fiskene lever, og hvordan man bedst sniger sig ind på dem.

Den viden giver han nu videre på kurserne, ligesom han fortæller om vigtigheden af vind- og vejrforhold, når man skal på jagt. Udstyr, sikkerhed, regler, det er godt at have styr på, når man skal ud med harpunen.

Lydløs gennem vandet

- Det drejer sig om at være rolig og at bevæge sig lydløst i vandet. Efter fem - ti minutter breder roen i kroppen sig, forklarer Thomas Roosen begejstret og fortsætter:

- Man både jager og nyder på en gang, og det eneste man hører er sit hjertes slag.

Han filosofi med virksomheden er, at folk skal lære at bruge naturen. De skal lære at sætte pris på den, så den bliver ved med at være der.

At man kan forsyne sig selv med friskfangede fisk og nyindsamlede urter er bare et plus.

Egentlig er Thomas Roosen uddannet musiklærer fra Københavns Universitet. Derfor går en del af hans tid med at slå tangenter an og med at lære andre at flytte fingrene hurtigt på guitargrebet.