Fotogalleri: Festen er i gang: Glæde og fællesskab over Roskilde

Roskilde Avis - 29. juni 2017 kl. 08:10 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

45.000 mennesker var flyttet ind på festivalcampingpladsen i løbet af ugens første dage, for at fejre en af Danmarks største musik- og festbrag, Roskilde Festival.

Selvom musikken for alvor først gik løs onsdag eftermiddag, da festivalpladsen åbnede, startede festen allerede lørdag, da de mange campister fik lov til at kapre et par kvadratmeter til teltene

For andre tog løjerne dog allerede fart mandag i sidste uge, da de første lagde sig i kø til køen til teltpladsen.

Musik for alle pengene

Da campingpladsen endelig var åbnet, blev teltene hurtigt rejst og mega-musikanlæggene kom på plads, så de kunne danne en lydmur mod hinanden.

Her kunne man nu slentre fra sommerens hit Desposito til det evige hit Vi maler byen rød til ørehængeren We No Speak Americano og mange andre sange, mens man betragtede de vindomsuste camps, forsumpede telte og hyggedruk rundt omkring.

I løbet af de første dage har festivaldeltagerne dog også kunnet høre blandet musik på campingscenerne, hvor blandt andre det gendannede band Sorten muld spillede til vikingefest og Wafande gav sit første show ud af to i Roskilde på blot en uge.

På Roskilde Festivalshøjskoles campingplads kunne man selv være med til at synge, når der blev spillet til morgensang akkompagneret af klaver og band.

Mødre og pantsamlere

Lykken og det musikglade fællesskab lå kort sagt som en festivalrus over pladsen og spredte sig i bølger til store dele af Roskilde, der også tog del i den orange fest.

Faktisk var det kun enkelte mødre og mange flaskesamlere, der var utilfredse med festivalsituationen.

De første på grund af deres frysende børn, de andre fordi de havde for stor konkurrence fra andre pantsamlere og derfor sagde, at de havde svært ved at samle penge nok ind til at betale for indgangen.

I mens fortsatte festen upåvirket blandt unge og gamle på festivalen.

