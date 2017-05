Forslag om:Mindre dokumention på skoler og institutioner

Lærere og pædagoger bruger hver uge mange timer på at dokumentere. Medlem af Skole- og Børneudvalget Jette Tjørnelund (V) foreslår derfor, at man undersøger om man kan forenkle dokumentationen, så de i stedet bruger de overskydende timer til undervisning eller samvær med børn.

- Venstre vil have lavet et katalog over mulige forenklinger af dokumentationskrav til skoler og daginstitutioner, siger Jette Tjørnelund, som vil have kataloget fremlagt under budgetforhandlingerne for 2018.