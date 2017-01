Send til din ven. X Artiklen: Forretningen 3 efter røveriet:Opgiver inkassosag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forretningen 3 efter røveriet:Opgiver inkassosag

Efter at Henrik blev tvunget til at købe mobiler af tre røvere, sendte telebutikken 3 beløbet for hans køb af mobilen til inkasso, da han nægtede at betale.

Hans mor Jette hyrede derfor en advokat til at tage sig af inkassosagen, og denne rådede hende til at gå til Roskilde Avis.

Ugen efter at Jette kontaktede avisen og fem måneder efter røveriet, fik hun så en mail fra en jurist i 3.

Denne forklarede, at hendes søn Henrik egentlig ikke har krav på at få pengene tilbage for telefonen, da han først har meldt røveriet en uge efter, at det skete.

Mailen slutter dog således:

'Efter at have talt med dig og politiet er jeg imidlertid helt enig i, at det er en ulykkelig situation, din søn er havnet i (......) Din søn vil derfor alligevel ikke skulle betale noget til 3, og de hidtil fremsendte fakturaer kan I se bort fra.

Jeg håber, at vi med ovennævnte har fundet en tilfredsstillende løsning på sagen'.

Genkender ikke sagen

Rikke Juul Hansen fra 3's kommunikationsafdeling forklarer i en mail til Roskilde Avis, at sagen vakte stor opmærksomhed hos 3, blandt andet fordi de ikke kan genkende Jette og Henriks version af sagen.

Rikke Juul skriver:

- Medarbejderne har faste procedurer for, hvad de skal gøre, hvis de har mistanke om tvang eller røveri.

Her skal de gennemføre salget og efterfølgende ringe til politiet, når faren er ovre.

Siden røveriet har butikken fået installeret overfaldsalarm og er i færd med at udskifte videoovervågningen, som ofte faldt ud.

Rikke Juul:

- Hvis de har mistanke om bedrag eller ID-forfalskning mv., skal de kontakte vores Fraud afdeling på hovedkontoret, som skal tjekke sagen, inden salget gennemføres.

- I butikken sælger de gerne abonnementer og telefoner, men når det gælder børn, fulde folk og kunder med ubehagelig adfærd, så har de en klar grænse, forklarer Rikke Juul.

Hun forklarer, at medarbejderne ikke vidste, at det var et røveri, da Henrik købte en telefon hos dem.

Medarbejderen husker kun, at Henrik virkede lidt nervøs.

Beklager meget

Rikke Juul beklager, at Henrik og hans familie har skullet bruge så meget tid på sagen.

- Det lyder som en traumatisk oplevelse, og vi burde tidligere i forløbet have stoppet op og frafaldet kravet om betaling for abonnement og telefon.

På baggrund af sagen gennemgår 3 nu deres procedurer, så de i fremtiden undgår lignende episoder.

