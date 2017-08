Formanden for Roskildes Erhvervsudvalg, byrådsmedlem Lars Lindskov (K).

Send til din ven. X Artiklen: Formanden for Roskildes Erhvervsudvalg: Professionel erhvervsserviceog kompetent turisme-indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formanden for Roskildes Erhvervsudvalg: Professionel erhvervsserviceog kompetent turisme-indsats

Roskilde Avis - 01. august 2017 kl. 10:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De virksomheder, der har placeret sig i Roskilde Kommune - eller overvejer at flytte hertil - skal serviceres professionelt og kompetent. Det sker gennem kommunens egne enheder som fx Jobcenter, Teknik- og Planforvaltning samt Erhvervsafdelingen, der bistår med byggesager og anvisning af mulige arealer til placering.

Derudover er der eksterne aktører og samarbejdspartnere som forsyningsselskaber, affald og forbrændingsanlæg, der ligger i selvstændigt regi.

Endelig er der rådgivning og vejledning gennem den lokale erhvervsservice med iværksætterrådgivning, mentor-ordninger og netværk samt sparring og markedsføringsmuligheder for nye og etablerede virksomheder.

Sidstnævnte har gennem det seneste fire år været løst gennem en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Det har også forestået turisme-indsatsen som operatør for den lokale Visit Roskilde-organisation, der er en del af den landsdækkende turismeorganisation, VisitDenmark.

Gennem det seneste år har vi i Erhvervsudvalget (Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering) forberedt et udbud af erhvervsservice- og turisme-opgaven.

Udover 7 byrådsmedlemmer består udvalget også af 7 eksterne repræsentanter fra forskellige erhvervsorganisationer, så man kan sikre en god dialog mellem politikere og erhvervsliv.

Var ellers enige

I forbindelse med udbuddet har der været enighed i hele processen, indtil Venstre pludselig foreslog, at der skulle tilføres en million mere til området.

Men det var uden ét eneste forslag om, hvad denne million skulle bruges til. Og ikke noget med at vente på, hvad et udbud ville komme med at forslag til løsning på nuværende og eventuelt supplerende indsatser, der skulle danne grundlag for de forestående budget-forhandlinger.

På et udvalgsmøde foreslog Venstre dernæst pludselig, at erhvervs-servicedelen skulle hjemtages til kommunen. Men det var der ikke flertal for.

Socialdemokraterne foreslog i stedet, at kommunen skulle give et kontrolbud. Det var der flertal for.

Dermed anbefalede udvalget videre til Økonomiudvalg og Byråd, at erhvervsservice- og turismeindsatsen skulle i udbud for en ny periode.

Det skulle ske i et omvendt udbud inden for den nuværende og kendte økonomiske ramme med mulighed for at byde på supplerende eller alternative løsninger, hvor beløb i så fald skulle anføres.

Kommunen skulle bedes om at afgive kontrolbud på erhvervsservicedelen.

Men ikke på turisme-delen, for her havde kommunaldirektøren i en redegørelse til udvalget gjort klart, at denne kompetence havde man slet ikke på rådhuset.

Baglæns argumentation

På byrådsmødet i juni fremsatte Enhedslisten et forslag om, at begge dele skulle hjemtages.

Men da to byrådsmedlemmer var fraværende fra S og SF skiftede Venstre endnu en gang mening og sammen med Dansk Folkeparti stemte de tre partier for, at både erhvervsservice og turismeindsatsen skulle hjemtages og løses af kommunen.

Den skal nu til at opbygge en ny og stor organisation til at løse opgaven fra bunden.

For de, der fulgte byrådsdebatten er der næppe tvivl om, at afstemningsresultatet kom bag på både forslagsstillerne i den socialistisk/kommunistisk baserede Enhedsliste-byrådsgruppe og på de to støttepartier i V og DF.

Siden byrådsmødet har vi også været vidner til en række forkvaklede forklaringer og baglæns argumentation fra Venstres byrådsgruppe.

Det er tydeligt, at gruppeformand Bent Jørgensen, der gerne vil være borgmester efter valget i november, endnu en gang ikke har styr på sin egen byrådsgruppe.

I forbindelse med den aparte byrådsbeslutning måtte han således ud i en ævle-bævle forklaring, der er en professionel 500 meter rygsvømmer værdig.

Annie selvretfærdig

Senere har Annie Larsen - den evige og selvretfærdige korsfarer - kastet sig over min person og anklaget mig for både det ene og det andet.

Jeg føjer mig dermed til listen af personer, som hun mener er uhæderlige eller håbløse. Borgmester Joy Mogensen, apoteker Paul Bundgaard, Erhvervsforums direktør Jens Müller og mange andre, der efter fru Larsens mening alle er skyldige i både det ene og det andet.

Annie Larsens usammenhængende indlæg i lokale medier fortjener egentlig ikke replik.

Dog skal det bemærkes, at påstanden om at evalueringen af resultaterne for partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde for 2015 og 2016, skulle have resulteret i en konklusion om at under 50% af målene er nået, er helt ny og aldrig tidligere fremsat af Venstres repræsentanter i erhvervsudvalget.

Brask i Trump-stil

Den lokale V-folketingskandidat og byrådsmedlem, Lars-Christian Brask, har også forsøgt sig med et forsvar af det liberale partis støtte til et socialistisk/kommunistisk forslag om at hjemtage en opgave fra en privat aktør til det rådhus, som ellers gerne fremstilles som amatøragtigt og udueligt.

Selvsamme Brask ynder den ene gang efter den anden - i bedste Trump-stil - at fremhæve sig selv som erfaren erhvervsmand. Han fortæller alt og alle om, at kommunen er alt for stor, og at der skal etableres flere private arbejdspladser end offentlige.

Det sidste er jeg faktisk enig i - og det bliver der også, hvilket jeg har dokumenteret i flere indlæg på udvalgsmøder og i medierne. Men facts kommer jo sjældent i vejen for den liberale folketingskandidats udfald.

Selv navngivne personer i den kommune, han selv har arbejdsgiveransvar for bliver hængt ud - både erhvervschefen og museumsdirektøren er blevet mistænkeliggjort offentligt, hvilket jeg personligt finder både usmageligt og uhørt.

Udbud igen

Hvis Venstre ville se længere end sin egen vrede, kunne vi jo starte med at få svar på:

Hvorledes vi med hjemtagelse af erhvervs- og turismeservicen til rådhuset "får mulighed for at sætte større og stærkere sejl og direkte justere kursen", som Brask udtrykker det.

Jeg forstår simpelthen ikke udsagnet, men nu er jeg jo heller ikke havnet i en situation, hvor jeg pludselig skal forsvare et forslag fra Enhedslisten.

Efter min opfattelse er det fuldstændigt uansvarligt at kaste både medarbejdere, virksomheder, turist-destinationerne og Roskilde Kommune ud i en situation, hvor kaos vil råde de næste år, indtil erfaring og knowhow er opbygget igen.

Som ansvarlig byrådspolitiker og udvalgsformand kan jeg naturligvis derfor ikke acceptere et socialistisk-kommunistisk eksperiment, der har fået vind i sejlene af Venstres helt uforståelige stemmeafgivning.

Når de politiske forhandlinger starter op igen efter sommerferien, vil jeg derfor arbejde for, at erhvervsservice- og turisme-indsatserne som aftalt bliver sendt i udbud.

På den måde kan vi få afprøvet samarbejdsmodeller, indsatser, prisniveau og forventede resultater. Dét er den rigtige måde at teste kvalitet og pris på en ydelse.

Fra konservativ side fik vi i øvrigt også opbakning til fra de øvrige budgetforligspartier. Det burde et liberalt parti som Venstre også bakke op om - i stedet for at stemme imod sin egen politik i en desperat jagt på magten.

Hvis man ønsker at få borgmesterposten og ansvaret for en kommune, må man også opføre sig ansvarligt.

Indtil dét sker, så fortsætter vi andre det politiske arbejde - til glæde for borgere, erhvervsliv, turister, medarbejdere og foreninger i Roskilde Kommune.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Gruppeformand Det Konservative Folkeparti