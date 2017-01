Se billedserie RIU-formand Jørgen Aufeldt tror på en ny og endnu bedre sportsfest næste år. (Fotos: Per Rudkjøbing)

Formanden for Roskilde Idræts Union til sportsfesten: Et langt og hårdt forhindringsløb

Roskilde Avis - 28. januar 2017 kl. 06:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Jørgen Aufeldt som formand for Roskilde Idræts Union og dens over 30.000 medlemmer bød velkommen til sportsfesten i Roskilde-hallen og fortalte om årets forskellige problemer, kunne det godt sammenlignes med et langt forhindringsløb.

Den 25. udgave af det store arrangement var blevet mere omstridt og omdiskuteret end normalt, men takket være en fortsat - omend mindre - støtte fra byrådets økonomiudvalg, stort tilskud fra Festivalen og opbakning fra de mange andre sponsorer, blev festen alligevel holdt.

Aufeldt var derfor overbevist om, at denne erfaring stillede både RIU og fejringen af sportsfolkene samt deres ledere bedre i de kommende år.

Idrætsformanden var samtidig sikker på, at kommunen fortsat vil bakke sporten op, enten det gælder et nyt stadion eller en stor svømmehal. Om den sidste sagde han:

- Selv om der kan være politiske uenigheder og drillerier, er det vigtigt, at vi ser længere fremad end dette valgår. Lad os nu få bygget den svømmehal.

Få skader de mange

Jørgen Aufeldt ærgrede sig samtidig over, at det planlagte idrætsbyggeri på Kildegården af nyt springcenter og lokaler til byens stærke bordtennisklub var blevet forsinket på grund af en strid med dampradioen. Den har nægtet at forlade sine lokaler og har nu startet en retssag, som kan bremse det hele. Det sker, selv om kommunen har tilbudt dem andre lokaler.

- Hvor mange her hører overhovedet dampradioen, spurgte han retorisk ud i det fyldte lokale.

Ingen hænder kom i vejret, og det fik RIU-formanden til at omskrive et berømt gammelt citat fra den britiske premierminister Winston Churchill under 2. verdenskrig:

- Aldrig har så mange skadet så meget for så mange.

Rent sportsligt kunne Aufeldt dog være tilfreds med de sportslige resultater for Roskilde i 2016.

- Vi havde fem deltagere fra lokale klubber med til OL i Brasilien, hvilket er rekordmange - og det samme gælder de tre medaljer, som de vendte hjem med i år, hvor vores idrætsunion fejrer 90 års jubilæum.

- Så mangler vi bare, at kommunen og besinder sig og på ny støtter denne fine sportsfest fuldt ud til næste år, konkluderede han.

