Se billedserie Formand Bruno L. Hansen og direktør Peter Holmen foran byggepladsen, hvor det nye Kunstens Hus er ved at blive bygget. Bagved før DGI nye lokaler til nogle af de mange idrætsaktiviteter.

Send til din ven. X Artiklen: Formand og direktør for DGI i Roskilde:Vi skal gøre folk mere aktive Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand og direktør for DGI i Roskilde:Vi skal gøre folk mere aktive

Roskilde Avis - 18. maj 2017 kl. 10:16 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lange gange med buer ind til kontorerne er malet hvide, på væggene hænger kulørte billeder med dykkende, springende eller på anden måde aktive sportsfolk.

I kontorerne diskuterer medarbejderne, hvordan man kan lave nye strategier for at få danskerne til at dyrke mere sport.

Gennem de sprossede vinduer stråler solen ind og giver et fantastisk lys i de nyrenoverede lokaler, som direktør på stedet Peter Holmen viser rundt i.

Stedet er DGI Midt- og Vestsjællands nye hovedkvarter på Kildegården, hvor de flyttede ind i august.

Tidligere blev retten sat i huset, og endnu før fungerede stedet som felthospital på den gamle kaserne.

Et hjerte for idrætten

Peter Holmen og den nyvalgte formand Bruno L. Hansen glæder sig over at være i gang i lokalerne, hvor 45 medarbejdere arbejder for 23 forskellige idrætter og et utal foreninger.

De forklarer, at stedet skal fungere som et åbent hus, hvor der er plads til, at medlemsforeningerne kan være der i form af både kursus- og mødefaciliteter.

Udenfor på det grønne område i midten af Kildegården er en gravko i gang med at forberede jorden til at kommunens Kunstens Hus kan bygges.

Næste skridt er et idrætscenter på området, der skal give idrætten i Roskilde helt nye muligheder, når det snart står færdigt.

Missionen er nemlig at gøre roskildenserne mere aktive i idrætslivet.

Ældre inspirerer

I lokalerne på Kildegården kan man hver morgen se flokke af ældre, der er på vej mod Ældremotions fitnesslokaler i kælderen i en af bygningerne.

Her er ro-, spinnings og mange andre maskiner i gang på fuld styrke, mens de sporty over 60-årige knokler derud af med mere eller mindre anstrengte smil på læben og sved på panden.

Når vejret er til det går hold rundt i området og slår til minigolfbolden med køllen.

De venter tålmodigt på næste slag, når fodgængere går i vejen og hyggesludderen går lystigt hele tiden.

- Ældremotion er en imponerende aktiv forening, og langt flere ældre dyrker motion i Roskilde end mange andre steder i landet, siger Peter Holmen.

- De er en inspiration for os og en ide vi meget gerne vil brede ud andre steder, fortæller Bruno L. Hansen.

Han forklarer, at en af DGI's fornemmeste opgave er at inspirere danskerne til at være aktive. Og at være bindeled, hvis der er brug for det.

Glad idræt

I fremtiden vil man kunne møde DGI mange steder i Roskilde.

For eksempel på Musicon med Happy Moves, hvor de forsøger at få unge i gang med sjov idræt.

De kommende onsdage får de 16-29-årige både et godt grin og god motion, når DGI og Coca-Cola Danmark inviterer til gratis gadeidræt i Søjlepladsen på Musicon onsdage kl. 14-16.