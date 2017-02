Louis Hansen er også formand i Gustav Wied selskabet, hvor han er på dette billede. (Foto: Jan Partoft)

Send til din ven. X Artiklen: Formand for Dampradioen:Kommunen hader os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for Dampradioen:Kommunen hader os

Roskilde Avis - 11. februar 2017 kl. 09:01 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kommunen har lagt os for had, siger formand for Roskilde Dampradio Louis Hansen.

Radioen har i denne uge tabt og anket sagen, der har verseret i de seneste par uger i Retten i Roskilde. Sagen drejer sig kort fortalt om, at kommunen har sat radioen ud af lokalerne på Kildegården og har i stedet tilbudt lokaler på Græsengen.

Dampradioen vil ikke ud på Græsengen, da de ikke kan sende fra stedet på grund af tekniske problemer, har en ekspert konstateret.

Kommunen har også haft en ekspert på stedet, der siger, at radioen sagtens kan sende fra de tilbudte lokaler.

Med anken skal sagen i Østre Landsret, hvilket vil udsætte opførelsen af idrætscentret på Kildegården i mindst et år.

Bare en radio

- Jeg forstår ikke, at kommunen ikke kan lide os. Vi vil jo bare sende radio. Vi er ikke ude på at genere nogen, siger Louis Hansen, der er ked af, at nogen opfatter det som om, at radioen stiller sig i vejen for idrætten.

- Vi har intet imod idrætten, som har betydet meget for mig i hele mit liv, jeg har været fodbolddommer og dyrket diverse sportsgrene hele mit liv. Og jeg spiller stadig badminton med mine børnebørn, siger formanden og pointerer:

- Det eneste vi vil er at have et sted at sende fra.

Han forklarer, at radioen har foreslået kommunen at flytte to andre steder hen. Nemlig på det gamle rådhus eller i andre lokaler på Kildegården. Men det har de fået nej til.

- Kommunen vil ikke i dialog med os, de vil bare diktere, siger Louis Hansen. Han mener, at radioen har gode chancer i en ny retssag, da der stadig er ting, der ikke er blevet fremlagt for retten.

Forfærdeligt

Kulturudvalgsformand Birgit Pedersen (SF) er ærgerlig over, at byggeriet af idrætscentret nu bliver udsat.

- Jeg synes, det er noget plat, og så er det også en forfærdelig situation, siger hun.

- Det virker tankeløst, da jeg mener, dommen var helt klar, derfor kan jeg ikke forstå, at de anker sagen.

Birgit Pedersen mener, at kommunen har været i dialog med dampradioen.

- Vi har haft mange diskussioner og snakke første gang, de skulle flytte, og jeg vil ikke afvise en forhandling igen, så vi kan få afsluttet sagen og komme i gang med idrætscentret.

- Men de forslag, de er kommet med, kan vi ikke bruge til noget. De er nødt til at komme med et forhandlingsoplæg.

Tilbudet om at Dampradioen kunne flytte til Græsengen er sidenhen trukket væk.

- Da de sagde nej til at flytte, gik vi i gang med at se, hvad vi så kan bruge bygningerne til, så nu har vi andre planer, siger Birgit Pedersen.