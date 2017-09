Forfulgt af tricktyve

To personer blev fredag først på eftermiddagen forfulgt af to tricktyve, da de var på indkøb i Lidl på Københavnsvej. Det endte med, at et af ofrene mistede 1.500 kroner og pungen med forskellige kort i.

Den bestjålne har fortalt til politiet, at det østeuropæiske par blev ved med at gå imellem dem, da de forsøgte at handle ind i supermarkedet. Det generende par endte med at fordrive dem fra stedet. I stedet valgte de at tage til hjemmeadressen på Kongebakken.