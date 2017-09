Folk-sæson begynder med gryntende mænd

- Det må betegnes som lidt af et kup, at vi får 12-mandskoret The Spooky Men's Chorale på besøg. De er fantastisk morsomme show-men, og har de seneste 15 år haft succes med deres særlige form for underholdning i Australien, New Zealand, England - og et par gange også på Tønder Festival, oplyser hun.