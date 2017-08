Flugtcyklist på Holbækvej

En gulklædt cyklist stak sent tirsdag eftermiddag af fra et uheld på Holbækvej ved krydset til Hyrdehøj, efter han havde ramt en 74-årig mands handicapscooter. Den 74-årige var på vej i fodgængerfeltet, hvor han var kørt frem for grønt. Cyklisten kørte over for rødt og fortsatte i retning mod Svogerslev. Den 74-åriges handicapscooter gik i stykker ved uheldet.