Se billedserie Lindy Aldahl (tv.) kendt fra tv-serien ?Rigtige Mænd? sørgede for stor tilstrømning i debatteltet. Her ses han sammen med Steen Taageby fra Roskilde kommune. Foto: Thomas Olsen

Flere til Sundhedsdag Hestetorvet fyldt med mennesker og 64 telte

Roskilde Avis - 28. august 2017 kl. 00:11 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere mennesker deltog lørdag i Sundhedsdagen og op mod 5.000 mennesker var forbi på Hestetorvet, hvilket er mere end i tidligee år.

På den måde har Roskilde kommune fået succes med at videreføre arrangementet alene, efter at Region Sjælland og andre tidligere deltagere har nu har valgt at springe fra.

Specialkonsulent Steen Taageby, der har haft hovedansvaret fra kommunens stod og glædede sig over den store tilstrømning.

Blandt andet til indslaget med murer Lindy Aldahl, der er blevet kendt gennem tv-serien 'Rigtige Mænd'. Mange var kommet for at se ham, så de fyldte det store telt foran Domapoteket og stod samtidig tæt udenfor.

Sundhed i hovedet

Formanden for byrådets Sundhedsudvalg Morten Gjerskov (S) havde talt allerede ved åbningen klokken 10.

- Når Roskilde kommune satser så meget på sådan et arrangement, er det, fordi vi er klar over, at sundhed i bred forstand har så stor betydning for vores liv.

- Vi skal bevæge os mere og levere sundt, men det ved vi også godt. Men sundhed kommer også inde fra hovedt og handler om livssyn.

- Hvis man har en sjov og spændende tilværelse og er sammen med andre i fællesskaber, så får man det også bedre. Sammen med kondital og kalorier er humøret og livskvaliteten også vigtig for vores folkesundhed.

- Derfor satser vi så stærkt og bredt på dette område, forklarede Morten Gjerskov.

Et stort træf

Men rygraden i Roskildes store sundhedsdag er nu fortsat de 64 forskellige telte, som man kan besøge på hele Hestetorvet.

Her kan de mange patient-foreninger præsentere arbejdet med at hjælpe syge indfor netop deres område. Ofte er det pårørende til mennesker, der lider af en sygdom, der arbejder med at støtte indsatsen på dette område.

Andre foreninger, forskellige afdelinger i kommunen samt fra Roskilde Sygehus og Falcks ambulancer var også repræsenteret på Hestetorvet.

tk