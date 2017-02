Roskilde Lufthavn vil have lov at have 12.000 operationer med store fly om året. (Arkivfoto)

Flere store fly til Roskilde Lufthavn

Roskilde Lufthavn vil have lov til mere end 9.000 flere starter og landinger med store fly om året. Det kan man læse i det forslag om et tillæg til miljøgodkendelse, der i øjeblikket er i høring hos Roskilde Kommune.

I den gældende rammeplan for lufthavnen er miljøberegningerne for start og landing af den slags fly baseret på 2.662 operationer om året. Lufthavnen har søgt om at få lov til at have op til 12.000 årlige operationer med ­rute-, charter- og fragtfly på mere end 10 ton.