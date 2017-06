Se billedserie Serpil har mod på flere år i sin nye butik. (Arkivfoto: Erling J.)

Fint skal det være: Serpil åbner butik med festtøj

Knapt havde Serpil Gülseren lukket og slukket for sidste gang i House of Serpil i Allehelgensgade, før hun besluttede at åbne igen et andet sted i byen.

Det var blandt andet det årelange vejarbejde, der efterhånden havde taget pusten fra hende, fordi kunderne havde svært ved at finde hen til butikken.

Men da hun lukkede, kom der protester fra flere.

- De sagde, at de savnede mig, ikke mindst min datter var ked af, at jeg lukkede butikken, hvor hun er vokset op, fortæller Serpil. På den måde nåede butiksindehaveren kun at være ude af tøjbranchen i to måneder, før hun åbnede den nye butik i Algade ved Røde Port.

Serpil har præget bybilledet med tøjbutikker i mere end 20 år.

Hos hende finder man store kjoler til fester og tøj til pænt brug, som man kan style op og ned.

I butikken kan man også få hjælp til at blive stylet, så man finder den rette stil, der klæder en.

Ligesom man kan blive klædt på og få lagt make-up til den festlige dag af den uddannede make-up-artist.

Kvinde med gåpåmod

Serpil kom til Danmark fra Tyrkiet med sin mor, da hun var en lille pige.

Da hun åbnede sin første butik i Hersegade for mere end 20 år siden, så det tyrkiske miljø i starten skævt til pigen med det meget gåpåmod.

Forældrene protesterede kraftigt, men det var allerede for sent, da kontrakten til butikken var skrevet under.

Snart kunne hun se stoltheden i både forældrenes og de andre tyrkeres øjne, når de så, hvor godt det gik hende.

I dag er det hendes øjne, der stråler, når hun tænker på datteren, der er chef i en stor tøjbutik.

- Hun er opvokset i min tøjbutik og er ekspert i alt med tøj og kunder, siger Serpil stolt.

Hun glæder sig over, at datteren har lovet at hjælpe til, når hendes kunder i fremtiden skal styles.