OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Festivalens talskvinde Christina Bilde om: Gratis frivillige i de professionelle butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festivalens talskvinde Christina Bilde om: Gratis frivillige i de professionelle butikker

Roskilde Avis - 04. juli 2017 kl. 00:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at flere af de større kommercielle aktører på Dyrskuepladsen nu anvender frivillig og gratis arbejdskraft, har Roskilde Avis stillet en række spørgsmål til Festivalens ledelse ved talskvinde Christina Bilde:

"Når foreningerne med en opgave på festivalen kan få udført deres arbejde af frivillige, der ikke får penge for det på anden måde end en gratis billet, er det fuldt forståeligt. Det ligger helt i forlængelse af festivalens formål og passer til sportsklubber, spejdere, børneinstitutioner, lilleskole og hvem I nu ellers har til at hjælpe jer.

Men at normale kommercielle butikker får mulighed for at operere på samme måde - fremfor at betale overenskomstmæssig løn til personalet, som deres konkurrenter udenfor Dyrskuepladsen skal gøre - kan til forveksling ligne en form for konkurrence-forvridning.

Roskilde kommune har netop stået overfor samme problem med en social café i det gamle rådhus på Stændertorvet, og den er nu stoppet, fordi det på den ene eller anden måde kunne give en unfair konkurrence.

Hvilke overvejelser har Festivalen gjort omkring denne problemstilling?

Er det noget, som I har aftalt med de relevante fagforeninger, f.eks. 3F (kokke) og HK (butikspersonale), der har overenskomster for lønmodtagere på dette område?"

Velgørende formål

Festivalens talskvinde Christina Bilde svarer både grundigt og udførligt:

"Roskilde Avis er ikke ene om at spørge til forholdet mellem private stadeholdere og frivillige. Og det korte svar er, at der også er frivillige engageret i de private stadeholderes indsatser på Roskilde Festival.

Roskilde Festival er udviklet og skabt af frivillige gennem fire årtier, og grundlæggende tror vi ikke på, at frivillighed er forbeholdt bestemte sektorer eller organisationsformer.

Men vi tror på, at det at samarbejde med frivillige kræver et særligt værdigrundlag og menneskesyn og et almennyttigt formål. Det formål bidrager alle aktører på Roskilde Festival til.

Derfor er det også vores holdning, at private virksomheder bør kunne tage socialt ansvar i samfundet. På Roskilde Festival bidrager de direkte til festivalens velgørende formål ved at understøtte vores økonomi betragteligt. De løser en særlig opgave på en særlig måde.

For os at se, er det væsentlige - også ift. opfattelsen af frivilligheden som 'gratis arbejdskraft' og eventuelt konkurrenceforvridende - at den frivillige indsats lægges på- og bidrager til Roskilde Festivals almennyttige formål.

Kræver kvalitet

Vi mener gennem årene at have udviklet en bæredygtig model i forhold til samarbejdet med private stadehavere, som også tager højde for, at Roskilde Festival er en by med 130.000 deltagere med et højt kvalitets- og service-niveau.

Det er en dynamisk model, som vi tilpasser og forbedrer fra år til år. For omverden udvikler sig - ikke mindst i krydsfeltet mellem frivillighed, civilsamfund og private aktører. Nedenfor er hovedpunkterne i modellen.

Alle foreninger og virksomheder betaler et donationsbidrag, der sikrer, at alle partnere bidrager direkte til at generere et økonomisk overskud, som Roskilde Festival kan udlodde til velgørende og kulturelle formål for især børn og unge.

Private giver mere

Donations-bidragene er differentierede.

De almennyttige organisationer og foreninger betaler 19%, mens bidraget for de private virksomheder er 24%.

Forskellen er en måde at understrege vores grundlæggende målsætning om, at Roskilde Festival i højere grad tilgodeser humanitære og almennyttige foreninger og organisationer, som bruger Roskilde Festival som en platform til at hjælpe andre.

Så har vi i øvrigt ikke et krav om, at private aktører skal bruge frivillige. Det afhænger helt af den aftale, vi indgår, og hvad der giver mening i forhold til den enkelte opgave.

Når det drejer sig om overenskomster, foregår det mellem den enkelte virksomhed og de relevante fagforeninger, da disse handler om hele virksomhedens virke.

Festivalen selv har selv indgået overenskomst med 3F og HK."

Christina Bilde

talskvinde

Roskilde Festival.