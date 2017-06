Festivalens talskvinde Christina Bilde svarer på kritikken fra Importøren Jørgen Bagge. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Festivalen svarer på kritikken fra Importør-Jørgen: Vi giver meget til Roskilde

Roskilde Avis - 26. juni 2017 kl. 08:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskilde Festival kører er vi Danmarks fjerdestørste by.

Vi har omkring 130.000 indbyggere, der ligesom borgere i andre byer gerne vil have let adgang til de fornødenheder, som de har behov for, tæt på der, hvor de bor. Det forventede man nok ikke i samme grad tidligere som festivalgæst.

Men det er en udvikling, der er sket gradvist, som vi løbende har tilpasset vores udbud til - både inden for campingudstyr, dagligvarer, mad og drikke mm. Det løfter den samlede festivaloplevelse for vores gæster, men har over de seneste år også haft den betydning, at der ikke kommer lige så mange festivaldeltagere ind til Roskilde-bymidte som tidligere.

Vi forstår godt, at nogle af de handlende er ærgerlige over det, men heldigvis er der også handlende og forretningsliv, der nyder godt af festivalen, bl.a. bidrager vi væsentligt til turisme-omsætningen til byen.

Samtidig vil jeg gerne understrege, at Roskilde Festival er en almennyttig virksomhed. Det betyder, at alt hvad vi gør, gøres i overensstemmelse med vores formål om at understøtte humanitært og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge og at hele festivalens overskud doneres væk.

Mening for begge parter

De lokale virksomheder og forretningsdrivende er velkomne på festivalen, men det skal give mening både for dem og for os. Det kræver mange ressourcer at drive en bod på pladsen.

Så for de forretningsdrivende er det noget med, at omsætningen naturligvis skal stå mål med de ressourcer, der kræves.

For os er det vigtigt, at der er efterspørgsel på de varer, der sælges, at det har den rigtige kvalitet og spiller sammen med det øvrige udbud på pladsen osv.

Ligesom i vores øvrige indholdsplanlægning ser vi på den samlede pallette - den samlede festivalhandelsoplevelse om man vil. Den vurdering foretager vi, uanset om der er tale om lokale forretningsdrivende eller ej.

I år har vi to forretningsdrivende fra bymidten på festivalen: Skoringen og Tiger. Der har tidligere været flere, men de er gradvist faldet fra.

Så vidt jeg er orienteret, netop fordi tingene ikke hang sammen for dem. Men vi samarbejder jo med mange andre lokale virksomheder og ikke mindst foreninger, hvilket betyder meget for os.

Kommunikation kan godt glippe

Vi er stolte over vores lokale forankring - fra frivillige, foreninger og forretningsliv m.fl. Det betyder meget for os at engagere os og bidrage til kommunen via donationer, samarbejder og udvikling inden for de områder, vi arbejder med - fra frivillighed, bæredygtighed, kultur og byudvikling.

Men vi er samtidig klar over, at vi med vores størrelse skal være opmærksomme på ikke at blive 'de store' , der ikke vil lytte til omverden.

Så vi lægger vægt på at være åbne om vores beslutninger og prioriteringer og på at have en god dialog - både i forhold til de ting, vi engagerer os i uden for festivalen og i forhold til selve festivalen.

For os er det den måde, man er del af et fællesskab på uanset størrelse.

Men det betyder jo ikke, at kommunikationen ikke kan glippe en gang imellem.

De bedste hilsner,

Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festivalen