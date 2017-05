Familiernes dag på landet

Normalt er fredagspublikummet de professionelle, der skal følge kåringerne og se på, hvad maskinindustrien har med og børneinstitutionerne benytter dyrskuet til en udflugt. De fleste institutioner have i år fridag, så det var mor og far eller bedsteforældrene, der fik fornøjelsen af at have børnene med.

Dyrskuet har da også sørget for, at der var mange spændende aktiviteter at gå i gang med for børn. Muligheden for at klappe et dyr og sidde på en hest var selvfølgelig stor, men der kunne også hoppes i halmen, laves burgere, brød og andre fødevarer.