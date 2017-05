Se billedserie Flere tusinde var forbi til Fagenes Dag fredag og lørdag på Hestetorvet. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fagenes dag på Hestetorvet: Find dig et godt job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fagenes dag på Hestetorvet: Find dig et godt job

Roskilde Avis - 21. maj 2017 kl. 00:19 Af Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis du vil være sikker på at få et job og kunne tjene godt, skal du finde et fag, der passer dig, og tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Den besked blev gentaget mange gange af unge lærlinge og svende fra en række håndværksfirmaer og uddannelsessteder i Roskilde under Fagenes Dag fredag og lørdag på Hestetorvet.

Fredag var en række skoler forbi, så eleverne kunne høre om disse muligheder efter folkeskolen.

Lørdag var det flere almindelige borgere samt tilhørere til en paneldebat.

Her deltog erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), næstformaden i LO Ejner Holst, Jan Hendliowitz (S) fra Sjællands Regionsråd, formanden for landets erhvervsskole-elever Helene Glundholdt samt formanden for Roskildes Erhvervsudvalg Lars Lindskov (K)

Erhvervsorganisationer og fagbevægelsen

Bag Fagenes Dag stod organisationer som Roskilde Handel og Erhvervsforum samt den lokale fagbevægelse fra LO-Roskilde.

Desuden blev kampagnen for at få flere ind i erhvervsuddannelser, der har været i gang længe, støttet af Roskilde kommune og Region Sjællad.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen så tog grunde til, at så få tager en erhvervsuddannelse:

- Dels er forældrene ikke gode nok til at fortælle deres børn om mulighederne, selv om her er sjove job og gode indtægter.

- Dels er der et pres fra jævnaldrende kammerater om at følges ad i gymnasiet for at have det sjovt sammen.

Ejner Holst fra LO advarede imod, at alle snart skal lære 'knibe-øvelser', fordi det ikke bliver til at skaffe en VVS'er, der kan repareret toilettet.

- Vi bliver et fattigere land, hvis ikke vi får flere unge, der både kan bruge hoved og hænder til at producere noget, mente han.

Formanden for Roskildes Erhvervsuvalg Lars Lindskov var ligeledes ærgerlig over, at for få unge søger til erhvervsskolerne:

- Vi må have fat i mor. Det er den vigtigste erhversvejeleder, som børnene lytter til i familien, mente han.

tk