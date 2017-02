Færre på turistkontoret

Han har to millioner om året fra kommunen til opgaven med at markedsføre af turistbyen Roskilde, og turistbureauet har kostet ca. 700.000 kroner ud af dette beløb.

For dyrt

Ifølge Visit Danmark er der cirka to millioner besøgende om året i Roskilde. Derfor mener Jens Müller, det er for dyrt at bruge en tredjedel af turistbudgettet til bare at ekspedere 8.000 ud af dem.