Roskildes borgere skal kunne stille forslag direkte i byrådet, hvis de er mange nok. (Arkivfoto: Erling J.)

Fælles oplæg fra S, SF, El og R i Roskilde: Borgerforslag i byrådet

Roskilde Avis - 10. juni 2017 kl. 03:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fire partier fra 'rød stue', der har fået valgt Joy Mogensen til Roskildes borgmester stiller nu et fælles forslag om, at kommunen indfører 'borgerforslag i byrådet'.

Denne ordning kendes allerede i andre kommuner som Rødovre og Albertslund:

De fire forslagsstillere Karim Arfaoui (S), Jeppe Trolle (R), Birgit Pedersen (SF) og Henrik Stougaard (El) argumenterer for, at Roskildes borgere skal være mere aktive i debatten om kommunens udvikling:

- Vi anerkender, at der allerede i dag gøres en stor indsatser for at inddrage borgerne via høringer, borgermøder, lokalråd mv., Men som kommune kan vi gøre mere for at udvide rammerne for en bedre og bredere borgerengagering.

- Vi mangler en mulighed for, at borgere i kommunen selv kan tage sager op og få dem behandlet i byrådet, argumenterer de for forslaget.

En betingelse for at få behandlet et borgerforslag i byrådet skal dog være, at mindst 1500 stemmeberettigede borgere har støttet det med deres underskrift. Tallet svarer til det antal stemmer, der skulle til for at få valgt et medlem af byrådet ved sidste valg.

Borgerforslag skal handle om områder, som byrådet lovligt kan beskæftige sig med, og kan ikke være genoptagelse af en sag, som allerede er afgjort.

De fire forslagsstillere ønsker, at kommunens forvaltning udarbejder et konkret forslag om dette, så byrådet kan behandle det på sit møde i september.