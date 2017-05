Emil Nielsen var på ny farligste mand hos Roskilde, men kunne heller ikke score i Herfølge. (Arkivfoto) Foto: Per Buurgaard Christensen

FC Roskilde tabte slaget om oprykning: Chancen forsvandt

Roskilde Avis - 29. maj 2017 kl. 00:43 Af Torben Kristensen

FC Roskilde spinkle chance for at spille med om oprykning til Superligaen forsvandt hele to gange, da holdet lørdag i sidste spillerunde var på besøg i Herfølge og blev slået med 1-0, mens de direkte konkurrenter fra Helsingør hjemme vandt 1-0 over allerede nedrykningsdømte Næstved.

På forhånd var situationen den, at de to tophold i 1. division Vendsyssel og Hobro spillede om den plads, der giver direkte oprykninge til Superligaen.

Her vandt Hobro og afløser dermed Esbjerg, der sluttede nederst i Superligaen efter flere knald eller fald kampe.

Horsens blev næstsidst i Superligaen og skal nu møde Vendsyssel i to direkte kampe om en plads i Superligaen.

Før sidste runde var Roskilde og Helsingør i en direkte duel om, hvem der skulle møde tredjesidst i Superligaen om den sidste plads i landets bedste fodboldrække.

Begge hold havde 50 point, men sundbyens målscore var klart bedst.

Derfor var kravene til Roskilde helt enkle. Holdet skulle selv vinde i Herfølge, og Helsingør måtte højst få uafgjort i hjemmekampen mod Næstved, der allerede var dømt til nedrykning og ikke havde noget at spille for.

Godt pres

FC Roskilde startede kampen mod HB Køge med et godt pres, og holdets hurtige angriber Emil Nielsen kom frem til nogle muligheder, som dog ikke blev udnyttet.

Efter et kvarter var Helsingør kommet foran 1-0, og da den nyhed spredte sig på Herfølge Stadion, så det ud til, at Roskilde mistede lidt af gnisten.

For nu så det helt håbløst ud., og i denne periode fik hjemmeholdet flere muligheder

I pausen havde træner Anders Theil åbenbart skældt ud og givet spillerne besked på at spille deres sidste chance fuldt ud. De kom i hvert fald tilbage på banen og pressede atter på.

Emil Nielsen fik en ny mulighed men ramte ikke målet, og han gav også angrebkollega Kristian Lindberg en god chance, der heller ikke gav resultat.

I stedet var det HB Køge, der et kvarter før tid scorede på et udmærket forsøg, som målmand Frederik Schramm ikke havde nogen chancer for at redde.

Roskilde manglede på ny sin normale frontløber Morten Nielsen, der nu har været ude i de to sidste kampe med karantæne efter en dum advarsel.

Hans hovedstødsstyrke og evne til at skabe uro i modstandernes forsvar har været savnet hårdt i de afgørende opgør.

Vand i varmen

Kampen i Herfølge blev overværet af kun 1.037 tilskuere.

Selv om det foregik midt i Kr. Himmelfartsferien, er det alligevel skuffende til et sjællandsk lokalopgør, hvor det ene hold oven i købet spillede for sin spinkle oprykningschance.

Til gengæld oplevede de alt for få tilskuere, at dommerne hele tre gange dekreterede drikkepause i den pludselige sommerhede. En gang i 1. halvleg og to gange efter pausen.

Han ville dermed sikre spillernes helbred mod væsketab i den kvælende varme.

Bedre end ventet

Inden forårssæsonen lå FC Roskilde på en af de pladser, der ville give kvalspil til Superligaen.

Men hen gennem foråret har præstationerne i flere kampe været så svingende, at holdet under ingen omstændigheder ville have noget at gøre i Superligaen nu.

Før sæsonen havde formaden Bo Tue og den øvrige ledelse i klubben sat et mål, der hed Top 6 i landets næstbedste fodboldrække.

Med den 4. plads, som det nu endte med, er resultatet faktisk bedre end ventet.

Alligevel skal formanden og klubbens ledelse nu i gang med overvejelser om ændringer i spillertruppen og organisationen omkring holdet i løbet af sommerpausen.

I den kommende sæson er der nemlig krav om en endnu bedre placering, og det kan føre til en række udskiftninger.