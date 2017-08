Et smukt og ondt løb

Som motionsrytter er der ikke mange muligheder for at køre holdløb som profferne i de store etapeløb - Roskilde Holdmatch er dog en undtagelse

Hele vejen til mål gælder det om at æde sig selv. At ofre sig for holdet - mens holdet samarbejder om at få dig til at yde dit bedste.