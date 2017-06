Erhvervsvenlighed: Roskilde rykker fra plads 38 til 70

DI skriver i analysen, at kommunerne er den offentlige myndighed, som virksomhederne oftest er i kontakt med. Kommunerne er derfor en vigtig erhvervspolitisk aktør, der har stor betydning for, hvor nemt og attraktivt det er at drive virksomhed i Danmark.

For at få et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne, har DI kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse.