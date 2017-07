Erhvervschef hos Danske Bank Jesper Steen Christensen: 40 år for Roskilde

Erhvervschef Jesper Steen Christensen har til 1. august været 40 år i Danske Bank og dens forløbere.

Roskilde Avis - 21. juli 2017

Til 1. august kan erhvervsdirektør hos Danske Bank i Roskilde Jesper Steen Christensen fejre 40 års jubilæum i denne koncern og de pengeinstitutter, som blev en del deraf.

Da han startede i jobbet i foråret 2015 skrev Roskilde Avis om det under overskriften 'Fra Ringparken til Stændertorvet'. Det var samtidig et signalement af den tur, han selv har tilbagelagt.

Når han nu ser tilbage på sin fødeby før og nu, fremhæver han først og fremmest den store udvikling i Roskilde.

- Vi er blevet en mere åben by, der opfatter sig som en del af hovedstadsområdet, men som samtidig har sin helt egen identitet. Roskilde har udviklet sig meget positivt i de senere år.

Vigtige netværk

I tre omgange har han arbejdet i hjembyen.

Først som elev i den gamle Handelsbank på Algade hos direktør Knud Back. Senere kom han tilbage samme sted i otte år og sluttede som leder af erhverv.

Endelig som chef i det store regionale erhvervscenter på Stændertorvet, der tage sig af større virksomheder på Sjælland.

I sit nye job har han gjort meget for at opbygge lokale netværk i Roskilde-området, f.eks. i FC Roskilde, kunstforeningen og i den vigtige post som medlem af bestyrelsen for Roskilde Handel.

- Når jeg nu går en tur på hovedgaden og de nærliggende sidegader, er det tydeligt, at vi har fået en 'rigere by', hvor der er mange spændende tilbud i de mange specialbutikker. Det samme gælder de mange gode restauranter, der efterhånden er kommet til.

Unik kultur

- Roskilde har udviklet en helt unik kultur, ikke mindst takket være Festivalen. Den har skabt en traditionen for, at frivillige sammen kan udrette store ting til gavn for lokalsamfundet.

- Denne mentalitet præger i høj grad resten af Roskilde indenfor både kulturliv og sport, forklarer Jesper Steen Christensen.

- Jeg er sikker på, at det også har skabt en økonomisk udvikling og gjort byen attraktiv, så mange nu ønsker at flytte til Roskilde.

For Jesper Steen Christensen er der ingen tvivl om, at Roskilde og Festivalen må gøre alt for at fastholde og udvikle det indbyrdes samarbejde.

- Vi har slet ikke råd til at lade byens vigtigste attraktion ryge på gulvet. Brøndby ville ikke være noget uden fodboldklubben, og sådan er det også med Roskilde og Festivalen.

Nye udfordringer

Ifølge Jesper Steen Christensen har Roskilde også fortsat en række udfordringer, som skal løses.

F.eks. skal der skaffes boliger til, at flere af de mange unge også kan bo her, mens de nu uddanner sig i byen.

- Vi mangler også boliger i Bymidten, så der bliver mere liv, og vi har brug for plads til nye virksomheder, der gerne vil flytte til dette 'smørhul'.

Reception for Jesper Steen Christensens 40 års jubilæum fredag den 18. august, klokken 14-17 på Stændertorvet 5, 2. sal.

Blå bog

Navn: Jesper Steen Christensen, 57 år

Født og opvokset i Roskilde, først i Ringparken, siden i Blomsterkvarteret.

Skolegang på Grøbrødre og Østervangsskolen. Som lærere havde han bl.a. senere borgmester Henrik Christiansen og skoleinspektør Mark Jensen.

Derefter Roskilde Handelsskole.

1. august 1977 elev hos Handelsbanken i Roskilde, der senere blev en del af Danske Bank-koncernen.

Løste indenfor denne en række forskellige opgaver i forhold til erhvervskunder.

1. marts 2015 tilbage som chef i det regionale erhvervscenter på Stændertorvet.

2016 Medlem af bestyrelsen for Roskilde Handel.

Bor privat i Havdrup.

Har som ung spillet fodbold i RB06, bordtennis i BTK61 og roet i Roskilde Roklub.