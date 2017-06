Erhvervformand Lars Lindskov: Politisk drilleri må ikke ødelægge erhverv og turisme

Lars Lindskov (K) vil sikre, at politisk drilleri ikke hindrer en privat aktør i at lave turisme- og erhvervsfremme for Roskilde kommune.

Roskilde Avis - 15. juni 2017 kl. 09:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bare fordi Venstre og DF vil lave politisk drilleri mod Socialdemokratiet og borgmester Joy Mogensen, skal det ikke have lov til at ødelægge den indsats for turismen og det lokale erhvervsliv, som nu har været i gang i flere år.

Sådan siger formanden for byrådets erhvervsudvalg Lars Lindskov (K) efter en overraskende og opsigtsvækkende beslutning i byrådet onsdag aften.

Her stemte Venstre og Dansk Folkeparti pludselig for et forslag fra Enhedslisten, om at opgaven med erhvervsfremme og markedsføring af Roskilde som turistby skal overtages af kommunen.

Beslutningen kom under et punkt, hvor Erhvervsudvalget havde lagt op til, at kommunen igen skal sende de to opgaver i udbud til private aktører, efter at Erhvervsforum har stået for det gennem de seneste fire år.

- Denne vedtagelse afspejler jo ikke det rigtige flertal i byrådet, for der manglede både Birgit Pedersen (SF) og en socialdemokrat. Den situation udnyttede Venstre og DF så og stemte imod deres egen politik, siger Lars Lindskov.

Derfor vil han nu prøve at få genoptaget sagen efter sommerferien i forbindelse med forhandlingerne om kommunens budget for næste år.

Taber kompetence

- Kommunen har ikke selv folk til at overtage opgaven, har vi fået oplyst af kommunaldirektøren, fortæller Lars Lindskov.

- Derfor er det vigtigt at finde en løsning, så vi kan bevare den viden indenfor turisme og erhvervsfremme, der nu er opbygget gennem de sidste fire år hos Erhvervsforum.

- Hvordan det så skal foregå og i hvilken organisation, ved jeg ikke. Men jeg kan ikke forstå, hvis V og DF mener, det er borgerlig politik at flytte den slags opgaver fra private aktører til kommunen.

Den konservative formand for Erhvervsudvalget vil nu også tage en snak med de ansatte, der hidtil har stået for opgaverne med erhvervsfremme og turisme.

Her vil han fortælle dem, at der stadig bliver brug for deres viden og indsats i det ene eller andet regi, så Roskilde kommune ikke skal starte helt forfra på dette område.

- Jeg regner også med at høre fra de erhvervsorganisationer, der sidder med i Erhvervsudvalget. De har ønsket, at denne opgave fortsat skulle i udbud til private aktører, og det samme mener byrådets reelle flertal, konkluderer Lars Lindskov.

