Selv om hele byrådet var enige om en ny lokalplan for at få lavet kystsikring hurtigst muligt ved Jyllinge, kom debatten om de rekreative stier atter op. (Foto: Per Rudkjøbing)

Enstemmigt byråd bag ny lokalplan: Diger så hurtigt som muligt

Roskilde Avis - 02. juni 2017 kl. 09:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digerne ved Roskilde Fjord og langs Værebro Å skal bygges så hurtigt som muligt for at undgå en ny oversvømmelses-katastrofe i Jyllinge Nordmark.

Så langt var hele Roskilde Byråd enig, da en ny lokalplan for kystsikringen blev vedtaget og sendt i offentlig høring.

Formanden for Miljø- og Klimaudvalget Jonas Paludan (El) forklarede, hvorfor det var blevet nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.

- Den gamle blev underkendt af klagestyrelsen, fordi kommunen havde ændret i udformningen af slusen efter ønske fra kystsikrings-myndighederne.

- Derimod er der ikke noget ulovligt eller forkert i de rekreative stier, som byrådet har besluttet at anlægge foran de nye diger, understregede han.

Stier på tværs

Et mindretal i byrådet, bestående af V, K og DF havde dog en mindretals-udtalelse, at stierne nu bliver taget ud af digeprojeket.

- Vi kan forudse klager, der måske kan forsinke hele projektet. Derfor bør det udformes mere smidigt, så man koncentrerer sig om kystsikringen og dropper de overflødige stier, forklarede Peter Madsen (V).

Han rejste samtidig spørgsmålet, om kommunen er klar til at foretage ekspropriationer i området, hvis det bliver nødvendigt for at gennemføre kystsikringen i den nuværende form.

Karsten Lorentzen (DF), forklarede, at partiet nu har ændret holdning og ønsker stierne taget ud af digebyggeriet, selv om man tidligere er gået ind for det.

Tomas Breddam (S) undrede sig over, at Venstre og de to andre partier lavede en mindretals-udtalelse. Stierne var ikke var på dagsordenen denne aften, hvor alle nu kunne stemme for den nye lokalplan.

Ingen ekspropriation

Borgmester Joy Mogensen siger, at kommunen ikke vil foretage nogen ekspropriationer for at få anlagt stierne foran digerne.

- Men hvis det bliver nødvendigt for at få bygget digerne, må vi gøre det. Det store flertal af beboere i området ønsker at kunne leve i sikkerhed uden frygt for at få ødelagt hus og hjem ved nye oversvømmelser.

tk