Med 43 nye boliger i Ågerup bliver der endnu bedre grundlag for at opretholde butikscentret i den lille by nord for Roskilde. (Foto: Per Rudkjøbing)

Enigt byråd ønsker: Blandede boliger i hele Roskilde

Alle partier kunne blive enige om det princip, da et kommunal garanti blev givet til byggeriet af 43 nye almene boliger på Bakkeengen i Ågerup blev bevilget. Kommunen garanter for de 57,5 procent af realkredit-lånene.

Den mindste bolig ventes at skulle koste 2.770 kroner om måneden, plus forbrug.

En lejlighed på 85 kvadratmeter er beregnet til at skulle koste 7.615 kroner om måneden, plus forbrug.

- Jeg kan jo se, at Socialdemokratiet er ude i en kampagne, hvor de prøver at få almene boliger sat ind alle mulige steder. F.eks. kom de med den betingelse i allersidste øjeblik i det store Røde Port-byggeri.

- I planen for det nye stadion-byggeri, er det en privat bygherre, som har tilbudt at opføre ungdomsboliger til en meget fornuftig pris, fremhævede Lindskov.

Dyr arkitektur

Merete Dea Larsen (DF) benyttede lejligheden til at kritisere Roskilde kommune for at stille krav om et bidrag på 4 procent i de almene boliger for at få god arkitektur i de nye byggerier.