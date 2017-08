Arkivfoto: Erling J. Pedersen

En fremtidsvision - Roskilde by bliver svær at genkende

Roskilde Avis - 01. september 2017 kl. 00:23 Af Bent Oslev / Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde by er i rivende udvikling. Hvis vi rejste bort og kom tilbage om 15 år, ville nogle kaste sig grædende på jorden, mens andre ville glæde sig og føle deres inderste ønsker opfyldt. Hvad enten vi er i den ene eller anden gruppe, ville vi næppe tro vores egne øjne. Roskilde som vi kender den i dag findes ikke mere. En række kolossale byudviklingsprojekter, vil være på plads.

Ny Østergade projektet, et af byens største udviklingsprojekter nogensinde, står færdigt, ligesom Kulturstrøget og en antal nye parkeringshuse. På den gamle slagterigrund bor mange tilflyttede familier med deres glade børn, i nye moderne lejligheder, midt i byen. I ungdommens bydel er der en fest i gang, Rock museet har endelig fået omgivelserne på plads, Musicon er fyldt med ungdomsboliger og alle ungdomsuddannelserne er vokset i størrelse og er bygget om i en uendelighed. Bydelen er fyldt til bristepunktet også med idræt, kultur og ungdomslegepladser.

I den anden ende af byen er RUC endelig blevet medlem af fællesskabet. Det store ønske om en sammensmeltning af RUC og Roskilde er endelig opfyldt. Trekroner og RUC er smeltet sammen omkring centret og stationen, med caféer, restauranter, butikker og kulturaktiviteter. Og efter 15 år, er der også kommet en god slat kollegieboliger. Det er på tide, at begrave RUC's gamle kælenavn, "Marbjerg Efterskole".

Inde i den gamle bymidte er Gråbrødre skole udviklet til et nyt uddannelsessted til vores egne unge med udlængsler og til de internationale familier der bor og arbejder i byen.

Med 4 direkte tog i timen og 30 minutter fra hospitalsdør til hospitalsdør har Sjællands Universitetshospital, Roskilde med kælenavnet "Sygehuset", fundet sin faste og betydningsfulde plads i samarbejdet med Sjællands Universitetshospital, Køge.

Nationalparken, hvori hele Roskildes historie og kultur indgår, har fået en fast forankring i vores bevidsthed. Vikingeskibsmuseet ligger genskabt, nyrenoveret og fredet og passer på de fem skibsvrag i al fremtid.

På køreturen ad Københavnsvej, kører man under en tæt allé af de smukkeste store lindetræer. Træerne er plantet tæt omkring kørebanen, et kommunalt projekt som passes og plejes ,som det nu skal. Jeg tænker - ideen fra 1990'erne med at grundejerne skulle plante træer på egen grund var da vist en dødssejler fra starten.

Det skal straks afsløres, at jeg er en stor tilhænger af Roskildes vej mod nye højder. Det er nu en gang sjovere at fordele en voksende rigdom end en tiltagende fattigdom. Så alt i alt er jeg glad når jeg vandrer rundt i byen anno 2032. Et par giftige tanker presser sig dog på.

- Hvorfor skulle parkeringshuset på Sortebrødre Plads, og al den medfølgende trafik, ligge lige der hvor Kulturtorvet burde have ligget.

- Ny Østergadeprojektet er virkelig en stor satsning, men smart at trække nye og anderledes handelsfunktioner ind til bymidten og dermed trække mennesker til. Moderne byudvikling er tæt og massivt fra starten, ellers dukker investorerne ikke op. Men med nogle simple greb kunne man have ramt den arkitektoniske melodi fra den gamle bymidte. Højhuse hører ikke til i bymidten, ej heller en hel bydel kun med flade tage. En høj bygning der markerer indkørslen ved Røde Port virker flot, men et egentligt højhus på 13 - 17? etager, der tårner sig op lige bag den fredede stationsbygning, uha-uha.

Roskilde har et dårligt ry efter de store nedrivninger i 1960'erne. Det rygte er der ingen grund til at forny på grund af et ellers storartet projekt.

