John Hansen arbejder til dagligt som jurist. Under festivalen tester han, hvilken skandinavisk specialitet, der smager værst. Er det surstrømning, Gamle Ole eller tørret hvalkød?

En bombe af rådden lugt: Kåring af værste skandinaviske specialitet giver sammenhold

Roskilde Avis - 30. juni 2017

John Hansen har placeret den orange dåse med surströmningen midt på podiet på festivalcampingpladsen Settle'n Share.

Dåsen er sikkerhedsmæssigt langt placeret fra alle telte på området.

John Hansen åbner for det svenske spiselige mareridt, og den rådne lugt rammer næseborene som en forhammer.

De omkringstående trækker sig forskrækkede flere meter tilbage. Bange for at næserne skal tage skade eller at stankfyldte sprint fra den uskyldigt udseende dåse strejfer tøjet.

Maverne vender sig på flere af tilskuerne, der må kæmpe voldsomt med pludselig kvalme og opkastfornemmelser.

Trods advarslerne er surströmshørmen alligevel værre end de fleste kan forestille sig i deres vildeste drømme eller mareridt.

Værste specialitet

Deltagerne i seancen er alle mødt op for at teste hinanden , og for at finde frem til, hvilken skandinavisk specialitet, der er den mest ildesmagende.

Valget står mellem Gamle Ole, surstrømning og tørret hvalkød.

Der er meget delte meninger om sagen. Johan Hansen forklarer, at surströmningen er en ren omamibombe, men at han selv foretrækker Gamle Ole, som han sagtens kan anerkende som velsmagende delikatesse på et stykke rugbrød.

En pige rynker på næsen ved tanken om og lugten af osten. Hun er bestemt ikke enig og vil langt hellere sætte tænderne i alt andet end den danske ost.

Det er fjerde gang, at John Hansen tager de tre stærke sager med på festivalen.

Han oplever, at mange er åbne overfor at prøve noget nyt, når de er på dyrskuepladsen, og at det giver sammenhold og god stemning at udfordre hinanden på smagsløgene.

