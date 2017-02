Efterlysning:Hvem har mishandlet og dumpet Ferdinand

Ferdinand blev fundet af nogle folk, der netop var i færd med at flytte på vejen. Kaninen blev bragt til Dyrenes Beskyttelse, hvor finderne fortalte, at den pludselig stod der, da de lige havde været oppe og sætte flyttekasser på plads.

Han forklarer, at man skal tænke sig om, før man får et dyr.

Tobias opfordrer til, at man oplyser til politiet eller Dyrenes Beskyttelse, hvis man ved, hvem der har dumpet Ferdinand eller for den sags skyld andre dyr, for at få mishandlingen til at stoppe.