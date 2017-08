Drømmepenge i farver

11-årige Clothilde Søltoft Søndergaard fra Himmelev har fået vekslet en hjemmelavet 400-kronerseddel til en ægte dansk 500-kronerseddel. Det nummer lykkedes for hende, da hun er vinder af Museet for Samtidskunst konkurrence Lav dine egne penge.

- Jeg har brugt det, da jeg godt kan lide is og det er nogle gode farver og former jeg kunne bruge, siger Clothilde Søltoft Søndergaard.

- Den her seddel viser bare at man kan bruge penge til at opfylde sine drømme, siger han.

Clothilde Søltoft Søndergaard har brug for en hel del flere 500-kronersedler for at få opfyldt sin drøm. Hun vil gerne have et klaver.